Gli dà dei bomboloni e lo lascia morire: la ricostruzione del delitto

Secondo gli investigatori, l'indagato avrebbe lasciato i dolci a disposizione del parente, allontanandosi poi con un pretesto. Quando il 74enne ha iniziato a soffocare, anziché avvisare subito il personale sanitario, avrebbe tentato di fargli bere una bibita gassata per liberare le vie respiratorie. Solo successivamente avrebbe chiamato le infermiere, senza però riferire immediatamente che il cugino aveva mangiato i bomboloni. Nonostante i soccorsi, l'uomo è morto per soffocamento.

Il movente

Dietro il presunto omicidio ci sarebbe l'eredità. La vittima possedeva un patrimonio superiore ai 300mila euro e il 76enne figurava tra i coeredi legittimi. Le indagini avrebbero inoltre documentato tentativi dell'indagato di influenzare le dichiarazioni dei familiari e concordare versioni dei fatti.