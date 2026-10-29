La Bce lascia I tassi interesse invariati

«Sebbene lo shock energetico stia ancora manifestando tutti i suoi effetti, finora l'inflazione di fondo è rimasta sostanzialmente stabile e le retribuzioni non hanno reagito in maniera significativa in questa fase», si legge nella nota. «La maggiore entità e durata dello shock energetico nonché le sue implicazioni per gli effetti indiretti e di secondo impatto faranno verosimilmente salire l'inflazione e indebolire la crescita».

La Bce ribadisce la sua determinazione ad «assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine», assieme al fatto che le decisioni future saranno basate sui dati che non intende «vincolarsi a un particolare percorso dei tassi».