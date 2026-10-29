L'ex ministra Fátima Báñez è morta nel deragliamento
Guidò il dicastero del Lavoro per sette anni, il cordoglio del mondo politico
TOLEDO - L'ex ministra del Lavoro spagnola Fátima Báñez ha perso la vita nell'incidente ferroviario di Urda. Báñez viaggiava in uno dei vagoni distrutti nel deragliamento, ma le procedure di identificazione sono state ritardate fino a oggi.
La notizia era iniziata a circolare in precedenza, quando il portavoce del PP, Borja Sémper, aveva confermato la morte dell'ex ministra con un messaggio su Twitter - poi cancellato dopo pochi minuti - in cui esprimeva anche le sue condoglianze. Una conferma analoga era arrivata poco dopo da Miguel Garrido, presidente dell'associazione degli imprenditori di Madrid, anch'essa rimossa pochi minuti più tardi.
Il leader del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reagito «con immensa tristezza» alla notizia della morte di Báñez. «Era una donna instancabile, un'amica leale e sempre impegnata a migliorare la vita degli spagnoli», ha scritto in un messaggio su X, aggiungendo che «tutto il PP piange la sua perdita, insieme al marito, ai figli e a tutti coloro che l'hanno amata». «Onoreremo la sua memoria e quella di tutte le vittime», ha concluso.
Anche il presidente del Governo regionale dell'Andalusia, Juanma Moreno, ha reso omaggio all'ex ministra con un messaggio su X: «Era una persona straordinaria. Una donna brillante, una leader, capace, una brava persona e sempre dedita all'Andalusia e alla Spagna». Moreno ha inoltre deplorato «l'orrore» vissuto «dalle famiglie delle 115 persone che hanno perso la vita sui binari del treno che collega l'Andalusia a Madrid negli ultimi nove mesi», concludendo con un saluto personale: «Riposa in pace, amica mia. Ti ricorderò sempre con un sorriso».
Báñez si stava recando a Siviglia per accompagnare Moreno all'evento della Giornata Imprenditoriale organizzato dalla Confederazione degli Imprenditori dell'Andalusia (CEA), durante il quale il presidente della Giunta avrebbe tenuto un discorso.
Nel primo pomeriggio, anche il Ministero del Lavoro e dell'Economia Sociale, guidato dalla vicepresidente del governo Yolanda Díaz, ha espresso le proprie condoglianze per la morte dell'ex ministra, ricordando che ha ricoperto la carica di ministra del Lavoro e della Previdenza sociale tra il 2011 e il 2018. In un breve messaggio pubblicato sul canale Telegram del ministero si legge che l'istituzione «deplora profondamente la sua scomparsa». L'incidente ferroviario di Urda ha finora causato 69 vittime. «Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Possa riposare in pace», conclude la nota del ministero.
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