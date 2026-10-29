L'ex ministra Fátima Báñez è morta nel deragliamento

Il leader del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reagito «con immensa tristezza» alla notizia della morte di Báñez. «Era una donna instancabile, un'amica leale e sempre impegnata a migliorare la vita degli spagnoli», ha scritto in un messaggio su X, aggiungendo che «tutto il PP piange la sua perdita, insieme al marito, ai figli e a tutti coloro che l'hanno amata». «Onoreremo la sua memoria e quella di tutte le vittime», ha concluso.

Anche il presidente del Governo regionale dell'Andalusia, Juanma Moreno, ha reso omaggio all'ex ministra con un messaggio su X: «Era una persona straordinaria. Una donna brillante, una leader, capace, una brava persona e sempre dedita all'Andalusia e alla Spagna». Moreno ha inoltre deplorato «l'orrore» vissuto «dalle famiglie delle 115 persone che hanno perso la vita sui binari del treno che collega l'Andalusia a Madrid negli ultimi nove mesi», concludendo con un saluto personale: «Riposa in pace, amica mia. Ti ricorderò sempre con un sorriso».