Elezioni... con tempesta
Una perturbazione attraverserà il centro degli Stati Uniti nel giorno della tornata elettorale di midterm. Previste piogge intense e raffiche di vento in diversi Stati.
WASHIGTON - Una perturbazione accompagnata da forti temporali attraverserà il centro degli Stati Uniti nel giorno delle elezioni di midterm. Il maltempo potrebbe provocare disagi e condizionare l'affluenza degli elettori ai seggi.
Secondo le previsioni dei meteorologi, le precipitazioni interesseranno un'ampia area compresa tra i Grandi Laghi, l'Upper Midwest e la costa occidentale del Golfo del Messico. Resta tuttavia ancora incerto quali zone saranno maggiormente colpite dalla perturbazione.
Tra gli Stati più esposti al rischio di maltempo figurano Iowa, Kansas, Michigan, Texas e Ohio, dove sono attese piogge intense e forti raffiche di vento. Le condizioni meteorologiche potrebbero complicare gli spostamenti degli elettori verso i seggi.
Sul fronte delle temperature, le massime saranno generalmente superiori alla media stagionale, con valori compresi tra 3 e 8 gradi sopra la norma. Soltanto nel sud-ovest degli Stati Uniti le temperature dovrebbero mantenersi leggermente al di sotto delle medie del periodo.