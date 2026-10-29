Elezioni... con tempesta

Tra gli Stati più esposti al rischio di maltempo figurano Iowa, Kansas, Michigan, Texas e Ohio, dove sono attese piogge intense e forti raffiche di vento. Le condizioni meteorologiche potrebbero complicare gli spostamenti degli elettori verso i seggi.

Sul fronte delle temperature, le massime saranno generalmente superiori alla media stagionale, con valori compresi tra 3 e 8 gradi sopra la norma. Soltanto nel sud-ovest degli Stati Uniti le temperature dovrebbero mantenersi leggermente al di sotto delle medie del periodo.