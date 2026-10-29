L'inflazione pesa anche sulla salute mentale (e porta a più gesti estremi)

La ricerca è stata condotta da un team internazionale guidato da Jane Pirkis, direttrice del Centre for Mental Health dell'Università di Melbourne. «L'aumento del costo della vita potrebbe contribuire ai tassi di suicidio. Tuttavia, questo aspetto non è stato finora sufficientemente studiato», spiegano gli autori. Per approfondire il fenomeno, i ricercatori hanno analizzato i dati relativi a oltre un milione di suicidi registrati in 54 Paesi, utilizzando modelli statistici per esaminare la correlazione tra l'andamento dell'inflazione e i tassi di suicidio a livello nazionale e regionale.