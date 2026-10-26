Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

È qui che vedo il potenziale maggiore: produrre energia senza consumare nuovo suolo, utilizzando meglio ciò che abbiamo già costruito, possibilmente preservando - e quando possibile migliorando - la qualità dei luoghi, dell’architettura e delle città».

E dal punto di vista dell’architettura? Funzionalità ed estetica possono convivere?

«Assolutamente sì, e direi che questa è la vera frontiera. Per molto tempo il fotovoltaico è stato trattato come un impianto da aggiungere a un edificio già progettato. Oggi può invece diventare materiale, facciata, copertura, filtro solare, elemento mobile, superficie semi-trasparente o trattata.