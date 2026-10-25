Navigazione sul Lago Maggiore, SNL: «Dal Governo un'apertura al dialogo»

«Abbiamo un progetto industriale concreto che riguarda entrambi i laghi ticinesi e che abbiamo sviluppato negli anni insieme al territorio», dichiara il direttore di SNL Simone Bianchi. «Oggi il confronto si concentra sul Lago Maggiore, ma la visione resta quella di una navigazione coordinata, moderna e sostenibile sui due laghi. Vogliamo proseguire questo lavoro con ERS-LVM, il Cantone, le FART e i Comuni, attraverso il tavolo cantonale, per condividere le scelte e definire insieme i prossimi passi».