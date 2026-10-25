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Navigazione sul Lago Maggiore, SNL: «Dal Governo un'apertura al dialogo»

Il Cantone chiede di dettagliare il progetto di collaborazione. La società propone di riattivare il tavolo di coordinamento e punta su un modello comune per i due laghi ticinesi.
Navigazione sul Lago Maggiore, SNL: «Dal Governo un'apertura al dialogo»
SNL
Fonte SNL
elaborata da Redazione
Navigazione sul Lago Maggiore, SNL: «Dal Governo un'apertura al dialogo»
Il Cantone chiede di dettagliare il progetto di collaborazione. La società propone di riattivare il tavolo di coordinamento e punta su un modello comune per i due laghi ticinesi.

LUGANO - La Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) accoglie con favore la risposta inviata il 21 ottobre dal Consiglio di Stato, nella quale vede un'apertura al dialogo sul futuro della navigazione sul Lago Maggiore. Il documento, fa sapere la SNL attraverso un comunicato stampa, fa seguito all'incontro del 13 ottobre con la presidente del Governo Marina Carobbio Guscetti e il direttore del Dipartimento del territorio Piero Marchesi.

Nella sua risposta, il Consiglio di Stato chiede a SNL di presentare un documento che «illustri i contenuti del progetto di collaborazione» elaborato dalla società. La proposta prevede innanzitutto la riattivazione del tavolo cantonale di coordinamento, nell'ambito del quale era stato sviluppato nel 2022 il Progetto cantonale per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano.

LUGANO/LOCARNO
Navigazione sul Verbano, la SNL propone un'intesa con le Fart

L'obiettivo dichiarato è dare continuità a quella visione strategica, concentrandosi ora sul Lago Maggiore senza perdere di vista lo sviluppo coordinato della navigazione sui due laghi ticinesi.

Il modello industriale proposto da SNL contempla due società operative, una dedicata al Lago di Lugano e l'altra al Lago Maggiore, coordinate all'interno di un unico progetto. Il confronto istituzionale in corso riguarda in particolare la Società di Navigazione Verbano (SNV), il cui modello, secondo SNL, si trova già in una fase avanzata di sviluppo grazie al lavoro svolto negli ultimi anni con l'Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM).

SNL intende proseguire la collaborazione con l'ente regionale anche nelle prossime fasi. Il tavolo cantonale, con il coinvolgimento dei Comuni e degli altri attori istituzionali e territoriali interessati, dovrebbe servire a completare e condividere il modello organizzativo e a definire i passi successivi.

Per il Lago Maggiore, il progetto SNV prevede inoltre l'apertura del capitale agli enti pubblici del territorio, a possibili investitori privati e alle FART. Il piano comprende anche la progettazione di natanti elettrici e veloci, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione del Progetto Venti35, indicato da SNL come il cuore del progetto cantonale e parte di una visione industriale comune ai due laghi.

La proposta, precisa la società, rispetta il quadro contrattuale vigente, compresi gli accordi con GGNL che prevedono una collaborazione fino al 2046.

«Abbiamo un progetto industriale concreto che riguarda entrambi i laghi ticinesi e che abbiamo sviluppato negli anni insieme al territorio», dichiara il direttore di SNL Simone Bianchi. «Oggi il confronto si concentra sul Lago Maggiore, ma la visione resta quella di una navigazione coordinata, moderna e sostenibile sui due laghi. Vogliamo proseguire questo lavoro con ERS-LVM, il Cantone, le FART e i Comuni, attraverso il tavolo cantonale, per condividere le scelte e definire insieme i prossimi passi».

SNL conferma infine la propria disponibilità a contribuire alla ricerca di una soluzione condivisa per il Lago Maggiore, inserendola in un progetto di sviluppo a lungo termine della navigazione sui due laghi ticinesi.

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