Mesocco, Mattia Ciocco riconfermato sindaco con 451 voti

MESOCCO - Mattia Ciocco è stato riconfermato sindaco di Mesocco. Alle elezioni comunali di oggi, il sindaco uscente ha ottenuto 451 voti, superando nettamente lo sfidante John Seghezzi, che ne ha raccolti 71. La partecipazione al voto si è attestata al 61,33% degli aventi diritto.