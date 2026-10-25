Mesocco, Mattia Ciocco riconfermato sindaco con 451 voti
Il sindaco uscente supera nettamente lo sfidante John Seghezzi. Rinnovato anche il Municipio. A Calanca riconfermata Dorothea Rigonalli.
MESOCCO - Mattia Ciocco è stato riconfermato sindaco di Mesocco. Alle elezioni comunali di oggi, il sindaco uscente ha ottenuto 451 voti, superando nettamente lo sfidante John Seghezzi, che ne ha raccolti 71. La partecipazione al voto si è attestata al 61,33% degli aventi diritto.
Ciocco, esponente del PLR, consolida così la propria posizione politica. Lo scorso giugno era stato eletto anche in Gran Consiglio, conquistando uno dei due seggi del circondario di Mesocco.
Per quanto riguarda il Municipio, sono stati riconfermati Walter Joerg (363 voti), Pascal Barella (278) e Christian Blumenthal (265). Entra nell'esecutivo anche Luca Heeb, finora membro del Consiglio comunale, che ha ottenuto 338 preferenze.
Non sono invece riusciti a ottenere un seggio Shefqet Mavraj (212 voti), Marco Lombardini (203), Alberta Cereghetti (144) e John Seghezzi (67).
Calanca, riconfermata la sindaca Rigonalli
Venerdì si sono svolte le elezioni comunali anche a Calanca, dove la sindaca uscente Dorothea Rigonalli è stata riconfermata dall'Assemblea comunale al primo turno, ottenendo 45 voti su altrettanti validi. Nell'esecutivo sono stati eletti Luca Albertini (40 voti), Andrea Marghitola (38), Agnese Aspari Pellanda (32) e Orio Guscetti (23).
All'Assemblea comunale di Calanca hanno partecipato 59 dei 159 aventi diritto di voto, pari a un'affluenza del 37,11%.