Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

L'annullamento rappresenta un'occasione mancata per Marc Marquez. Il campione del mondo, in sella alla Ducati, aveva conquistato la pole position e avrebbe potuto sfruttare l'assenza del connazionale Jorge Martin per aumentare il proprio vantaggio nella classifica iridata. Martin era stato costretto a rinunciare alla gara dopo una pesante caduta durante la Sprint di sabato, in cui aveva riportato una frattura al polso.

Per il pilota infortunato sono nel frattempo però arrivate notizie incoraggianti. Il suo team ha comunicato che la frattura è meno grave di quanto inizialmente temuto e che non sarà necessario tornare in Spagna per sottoporsi a un intervento chirurgico.