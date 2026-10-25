Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
La pioggia e la visibilità limitata hanno reso troppo pericoloso lo svolgimento dell'ultima gara della storia sulla pista australiana.
La pioggia e la visibilità limitata hanno reso troppo pericoloso lo svolgimento dell'ultima gara della storia sulla pista australiana.
PHILLIP ISLAND - Il maltempo ha avuto la meglio sul Gran Premio d'Australia di MotoGP. La gara, in programma oggi sul circuito di Phillip Island, è stata annullata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Lo hanno comunicato gli organizzatori, spiegando che la pioggia e la scarsa visibilità hanno reso troppo pericoloso lo svolgimento della corsa.
«La visibilità limitata ha comportato l'annullamento» della gara, hanno precisato gli organizzatori. La decisione ha riguardato anche le categorie Moto2 e Moto3, le cui corse sono state cancellate. Si chiude così, sotto la pioggia, la lunga storia del Gran Premio d'Australia a Phillip Island, dove la manifestazione si disputava dal 1997. Dalla prossima stagione, l'appuntamento australiano si trasferirà sul circuito urbano di Adelaide.
Update ⚠️ Due to limited visibility affecting the operation of the medical helicopter the MotoGP Grand Prix race has been cancelled #AustralianGP 🇦🇺— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026
L'annullamento rappresenta un'occasione mancata per Marc Marquez. Il campione del mondo, in sella alla Ducati, aveva conquistato la pole position e avrebbe potuto sfruttare l'assenza del connazionale Jorge Martin per aumentare il proprio vantaggio nella classifica iridata. Martin era stato costretto a rinunciare alla gara dopo una pesante caduta durante la Sprint di sabato, in cui aveva riportato una frattura al polso.
Per il pilota infortunato sono nel frattempo però arrivate notizie incoraggianti. Il suo team ha comunicato che la frattura è meno grave di quanto inizialmente temuto e che non sarà necessario tornare in Spagna per sottoporsi a un intervento chirurgico.
Il Gran Premio d'Australia era la 18esima tappa del calendario mondiale. La stagione proseguirà in Malesia, seguita eventualmente dal Qatar, dove lo svolgimento della gara dipenderà dall'evoluzione dei rischi per la sicurezza in Medio Oriente. Restano in programma anche gli appuntamenti in Portogallo e in Spagna, con il GPdi Valencia.
All together for one final roar at Phillip Island 🥹❤️ #AustralianGP 🇦🇺 | #MotoGP https://t.co/ChhhqTzPXW— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026