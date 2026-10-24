«Tra me e questa pista non è ancora amore»

Il cambiamento del tempo non deve essere una scusa

A complicare la seconda manche ci ha pensato il meteo. Dopo una mattinata di bel tempo, durante la pausa pranzo il cielo si è coperto e la neve ha iniziato a cadere sempre più intensamente, cambiando le condizioni della pista e riducendo la visibilità. «A Sölden serve sempre anche un po' di fortuna con il tempo», ha spiegato Rast. «Quando non si vede dove vanno i piedi, non è così semplice. Non si sa mai se ci sarà un colpo o meno». La sciatrice svizzera, però, non cerca scuse: «Questo non deve assolutamente essere una scusa. Siamo le migliori al mondo, dobbiamo saper gareggiare anche in queste condizioni».

Il rapporto con il gigante austriaco resta complicato. «Non è mai stata davvero la mia gara preferita, oggi so anche perché», ha commentato sorridendo. «Sölden e io non siamo ancora una storia d'amore». Rast cerca comunque di vedere il lato positivo: «Accetto il risultato così com'è. Se sono tra le prime sei, è sicuramente un passo nella giusta direzione». La vallesana ha anche ammesso di faticare a trovare il ritmo nelle prime gare della stagione e di non vedere l'ora che arrivi il periodo delle competizioni ogni fine settimana.