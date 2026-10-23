Un Ambrì decisamente meno brillante viene punito dal Rappi
Biancoblù puniti dal boxplay e sconfitti 6-3 dall'ultima della classe
Nonostante il ko, Pestoni e compagni hanno mantenuto il secondo posto in classifica
Biancoblù puniti dal boxplay e sconfitti 6-3 dall'ultima della classe
Nonostante il ko, Pestoni e compagni hanno mantenuto il secondo posto in classifica
RAPPERSWIL - Si è fermata a tre la serie di vittorie consecutive dell'Ambrì. Contro il fanalino di coda Rapperswil, i leventinesi sono usciti sconfitti per 6-3, al termine di una prestazione decisamente meno brillante rispetto alle ultime. Con Senn fra i pali - e senza Philipp Wüthrich e Miles Müller, il primo infortunato mentre il secondo ammalato - l'HCAP non è riuscito ad offrire una prestazione all'altezza, venendo punito in particolar modo dal powerplay dei Lakers, "autore" di tre reti.
Il primo terzo, nel quale l'HCAP è apparso sin da subito meno sciolto e più in difficoltà rispetto alle ultime uscite, ha regalato due reti per parte. I padroni di casa si sono portati due volte in vantaggio, con Jensen e Wetter (su un errore in impostazione di Järventie), ma i biancoblù hanno sempre trovato la risposta: prima con Lukas Landry, protagonista di uno spunto personale, poi con Heed, a segno in superiorità numerica durante la penalità di cinque minuti inflitta a Graf.
Sfruttando una penalità per ritardo di gioco, i Lakers hanno trovato il loro terzo vantaggio di serata con Moy, il quale praticamente a colpo sicuro ha infilato Senn. In generale, anche nel periodo centrale i sopracenerini sono parsi senza quello smalto che ne aveva caratterizzato le recenti prestazioni. Poche e sfilacciate le puntate offensive degne di nota confezionate dalla squadra di Tapola.
Una magia di Järventie - infilatosi fra le larghe maglie della difesa sangallese - in apertura di terzo tempo ha permesso all'Ambrì di trovare il terzo pareggio di serata. Due powerplay hanno poi ridato slancio al Rappi, in rete con Rask (tiro al volo) e ancora Wetter (indisturbato nello slot), prima del gol a porta vuota di Dünner che ha chiuso ogni discorso di una serata decisamente storta per i biancoblù, i quali avranno la possibilità di riscattarsi fra 24 ore alla Gottardo Arena contro l'Ajoie.
RAPPERSWIL - AMBRÌ 6-3 (2-2, 1-0, 3-1)
Reti: 4'26'' Jensen (Rask, Pilut) 1-0; 4'38'' L. Landry (Heed, Kreu) 1-1; 8'44'' Wetter (Moy) 2-1; 14'58'' Heed (Järventie, Schnarr, 5c4) 2-2; 27'49'' Moy (Labanc, Dünner, 5c4) 3-2; 41'38'' Järventie (I.Dotti) 3-3; 48'33'' Rask (Jensen, Larsson, 5x4) 4-3; 55'41'' Wetter (Rask, Jensen, 5c4) 5-3; 57'07'' Dünner 6-3.
Rapperswil: Punnenovs; Pilut, Quinn; Larsson, Bisig, Dufner, Capaul; Maier; Fritz, Rask, Jensen; Lammer, Zangger, Labanc; Wetter, Dünner, Moy; Hornecker, Albrecht, Graf. Segafredo.
Ambrì: Senn; Pezzullo, Wüthrich; Kreu William Worge, Heed; Dotti I., Bachmann; Dotti Z., Häfliger; Järventie, Schnarr, De Luca; Pestoni, Kodytek, Joly; Landry L., Heim, Muggli; Borradori, Landry M., Bosson.
Penalità: 3x2 + 1x5' Rapperswil; 4x2' Ambrì.
Note: St.Galler Kantonalbank Arena, 5'011 spettatori. Arbitri: Stricker, Ruprecht; Huguet, Nater.
Nelle altre partite, lo Zugo ha bagnato il debutto stagionale casalingo battendo 4-1 il Losanna, mentre il Friborgo ha sconfitto 6-3 il Bienne in una gara in cui tutte e nove le reti sono cadute nel terzo periodo. Da segnalare anche il secco 5-0 con cui l'Ajoie ha piegato il Ginevra, il successo del Berna per 4-1 a Davos e l'affermazione dello Zurigo per 3-2 sul Langnau.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|14
|36
|13
|1
|58
|33
|25
|2
|Ambrì
|14
|24
|8
|6
|43
|43
|0
|3
|Friborgo
|14
|24
|8
|6
|52
|36
|16
|4
|Ginevra
|15
|24
|8
|7
|42
|47
|-5
|5
|Berna
|13
|23
|7
|6
|38
|33
|5
|6
|Ajoie
|15
|22
|8
|7
|49
|48
|1
|7
|Langnau
|15
|22
|7
|8
|49
|45
|4
|8
|Lausanne HC
|16
|21
|7
|9
|51
|54
|-3
|9
|Zugo
|9
|19
|6
|3
|31
|17
|14
|10
|Davos
|15
|19
|6
|9
|35
|44
|-9
|11
|Lugano
|14
|18
|6
|8
|46
|49
|-3
|12
|Bienne
|14
|16
|5
|9
|43
|51
|-8
|13
|EHC Kloten
|15
|15
|5
|10
|34
|55
|-21
|14
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|15
|14
|5
|10
|42
|58
|-16