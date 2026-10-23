Un Ambrì decisamente meno brillante viene punito dal Rappi

Sfruttando una penalità per ritardo di gioco, i Lakers hanno trovato il loro terzo vantaggio di serata con Moy, il quale praticamente a colpo sicuro ha infilato Senn. In generale, anche nel periodo centrale i sopracenerini sono parsi senza quello smalto che ne aveva caratterizzato le recenti prestazioni. Poche e sfilacciate le puntate offensive degne di nota confezionate dalla squadra di Tapola.

Una magia di Järventie - infilatosi fra le larghe maglie della difesa sangallese - in apertura di terzo tempo ha permesso all'Ambrì di trovare il terzo pareggio di serata. Due powerplay hanno poi ridato slancio al Rappi, in rete con Rask (tiro al volo) e ancora Wetter (indisturbato nello slot), prima del gol a porta vuota di Dünner che ha chiuso ogni discorso di una serata decisamente storta per i biancoblù, i quali avranno la possibilità di riscattarsi fra 24 ore alla Gottardo Arena contro l'Ajoie.