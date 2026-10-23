Le ultime due della classe per Ambrì e Lugano

Forti di un clamoroso secondo posto in classifica, i biancoblù - reduci da tre vittorie consecutive da tre punti e quattro successi nelle ultime cinque gare - si preparano ad affrontare una squadra in evidente difficoltà, che ha perso cinque partite di fila e sette delle ultime otto. Per un Ambrì sulle ali dell'entusiasmo è un'occasione da non perdere: altri punti permetterebbero di consolidare la posizione in classifica e mettere fieno in cascina in vista di eventuali momenti più complicati. A trascinare i leventinesi ci saranno ancora Roby Järventie, secondo nella classifica marcatori a un solo punto da Tanus, Michael Joly, primo giocatore di National League insieme a Puhakka a raggiungere quota 10 gol, e Inti Pestoni, sempre più in forma con 2 reti e 2 assist nelle ultime tre partite. Il fine settimana dell'Ambrì proseguirà sabato con la sfida casalinga contro l'Ajoie, attualmente nono in classifica e in leggero calo dopo un avvio di campionato a tambur battente.

E il Lugano? Per i bianconeri si presenta una ghiotta occasione per conquistare, per la prima volta in stagione, due vittorie consecutive. Che la roboante affermazione di Ginevra abbia segnato l'inizio della svolta per gli uomini di Tomas Mitell? Questa sera alla Cornèr Arena arriverà il Kloten, reduce dal successo per 4-3 sul Losanna. Una sfida da non sottovalutare, ma che sulla carta Innala e compagni non possono sbagliare. È la grande occasione per dimostrare che qualcosa è scattato e che l'inizio di campionato al di sotto delle attese è ormai alle spalle. Il weekend del Lugano si completerà domenica a Berna, contro una squadra reduce dalla sconfitta casalinga nel derby con il Langnau, ma che prima della sfida con i Tigers aveva infilato quattro vittorie consecutive. Insomma, un weekend tutto da seguire.