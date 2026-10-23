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Le ultime due della classe per Ambrì e Lugano

I biancoblù di scena a Rapperswil, i bianconeri ricevono il Kloten
Le ultime due della classe per Ambrì e Lugano
TiPress
di Fabrizio BerettaGiornalista
Le ultime due della classe per Ambrì e Lugano
I biancoblù di scena a Rapperswil, i bianconeri ricevono il Kloten
National League23.10.2026
Lugano
19:45
EHC Kloten
National League23.10.2026
SC Rapperswil-Jona Lakers
19:45
Ambrì
HOCKEY: Risultati e classifiche

RAPPERSWIL/LUGANO - È un venerdì da sfruttare per Ambrì e Lugano, impegnati contro due squadre di bassa classifica rispettivamente a Rapperswil e in casa contro il Kloten.

Forti di un clamoroso secondo posto in classifica, i biancoblù - reduci da tre vittorie consecutive da tre punti e quattro successi nelle ultime cinque gare - si preparano ad affrontare una squadra in evidente difficoltà, che ha perso cinque partite di fila e sette delle ultime otto. Per un Ambrì sulle ali dell'entusiasmo è un'occasione da non perdere: altri punti permetterebbero di consolidare la posizione in classifica e mettere fieno in cascina in vista di eventuali momenti più complicati. A trascinare i leventinesi ci saranno ancora Roby Järventie, secondo nella classifica marcatori a un solo punto da Tanus, Michael Joly, primo giocatore di National League insieme a Puhakka a raggiungere quota 10 gol, e Inti Pestoni, sempre più in forma con 2 reti e 2 assist nelle ultime tre partite. Il fine settimana dell'Ambrì proseguirà sabato con la sfida casalinga contro l'Ajoie, attualmente nono in classifica e in leggero calo dopo un avvio di campionato a tambur battente.

E il Lugano? Per i bianconeri si presenta una ghiotta occasione per conquistare, per la prima volta in stagione, due vittorie consecutive. Che la roboante affermazione di Ginevra abbia segnato l'inizio della svolta per gli uomini di Tomas Mitell? Questa sera alla Cornèr Arena arriverà il Kloten, reduce dal successo per 4-3 sul Losanna. Una sfida da non sottovalutare, ma che sulla carta Innala e compagni non possono sbagliare. È la grande occasione per dimostrare che qualcosa è scattato e che l'inizio di campionato al di sotto delle attese è ormai alle spalle. Il weekend del Lugano si completerà domenica a Berna, contro una squadra reduce dalla sconfitta casalinga nel derby con il Langnau, ma che prima della sfida con i Tigers aveva infilato quattro vittorie consecutive. Insomma, un weekend tutto da seguire.

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo1333121553124
2Ambrì13248540373
3Ginevra14248642420
4Langnau14227747425
5Friborgo132176463313
6Lausanne HC15217850500
7Berna12206634322
8Davos1419683440-6
9Ajoie1419774448-4
10Lugano13186744440
11Zugo81653271611
12Bienne1316584045-5
13EHC Kloten14124102953-24
14SC Rapperswil-Jona Lakers14114103655-19
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 23.10.2026 07:10
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