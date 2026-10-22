La Nazionale? «Sono ancora molto lontano»

Huber è già titolare della Svizzera U21, anche se le ultime uscite contro Francia e Islanda sono state complicate. In queste due partite gli elvetici hanno incassato complessivamente dodici reti, ma il portiere dell'FCZ è comunque riuscito a distinguersi con diversi interventi, evitando un passivo ancora più pesante.

Per quanto riguarda un'eventuale convocazione nella Nazionale di Murat Yakin, Huber preferisce mantenere i piedi per terra. Alla domanda su possibili contatti con il selezionatore, risponde: «Al momento non devo ancora preoccuparmi in questa direzione. Vedo dove gioca Kobel. Sono ancora molto lontano». La maglia della Svizzera resta comunque un'ambizione: «Prima o poi sarà sicuramente un obiettivo, ma per questo devo continuare a impegnarmi e lavorare». Un legame con l'ambiente della Nazionale esiste già: Marinko Jurendic, oggi dirigente della selezione rossocrociata, era stato proprio colui che aveva portato Huber a Zurigo quando ricopriva il ruolo di direttore sportivo dell'FCZ.