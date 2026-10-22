Percorre a nuoto l'intera costa della California: mai successo
L'impresa è stata compiuta in 111 giorni
NEW YORK - Catherine Breed ha compiuto un'impresa senza precedenti: ha percorso a nuoto l'intera costa della California. La 33enne nuotatrice di fondo è entrata in acqua al confine con l'Oregon il primo luglio ed è uscita lunedì nei pressi di Tijuana, città messicana dopo San Diego, coprendo circa 890 miglia (1430 chilometri) lungo la costa in 111 giorni.
Stando a quanto riferisce il New York Times, è la prima persona nota ad aver percorso l'intero litorale a nuoto. Breed ha saltato solo 18 giorni, per necessità di riposo o a causa di condizioni meteorologiche estreme: «Per quasi quattro mesi, questa è stata la mia intera vita», ha detto. L'atleta, originaria della Bay Area, ha fatto parte della nazionale statunitense di nuoto. «È surreale che sia finita», ha concluso.