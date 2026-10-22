Percorre a nuoto l'intera costa della California: mai successo

Stando a quanto riferisce il New York Times, è la prima persona nota ad aver percorso l'intero litorale a nuoto. Breed ha saltato solo 18 giorni, per necessità di riposo o a causa di condizioni meteorologiche estreme: «Per quasi quattro mesi, questa è stata la mia intera vita», ha detto. L'atleta, originaria della Bay Area, ha fatto parte della nazionale statunitense di nuoto. «È surreale che sia finita», ha concluso.