La Cina torna sul tetto del mondo dopo vent'anni

Il trionfo cinese mette fine al dominio degli Stati Uniti, che arrivavano da una serie di sette titoli mondiali consecutivi. Pur prive di alcune delle loro stelle, tra cui Simone Biles, che non ha ancora ufficializzato il ritiro e mantiene aperti gli interrogativi sul proprio futuro, le americane hanno comunque dato battaglia.

Tra le protagoniste statunitensi si è distinta Blakely, già seconda nelle qualificazioni individuali alle spalle dell'algerina Kaylia Nemour. Le sue prestazioni al volteggio e alla trave hanno impressionato, rendendola una delle atlete da tenere d'occhio in vista del concorso generale individuale di venerdì.