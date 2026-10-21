La Cina torna sul tetto del mondo dopo vent'anni
Le atlete cinesi hanno conquistato la medaglia d'oro davanti agli Stati Uniti e al Giappone. Niente finale per la Svizzera.
ROTTERDAM - La Cina è campione del mondo nel concorso a squadre femminile di ginnastica artistica. Ai Mondiali di Rotterdam, le atlete cinesi hanno conquistato la medaglia d'oro davanti agli Stati Uniti e al Giappone. La Svizzera non era riuscita a qualificarsi per la finale.
Già al comando dopo le qualificazioni, la sedicenne Ke Qinqin e le sue compagne hanno confermato il loro primato anche nell'atto conclusivo della competizione. Per la Cina si tratta del secondo titolo mondiale a squadre della storia, a vent'anni dal primo successo ottenuto nel 2006 ad Aarhus, in Danimarca.
Il trionfo cinese mette fine al dominio degli Stati Uniti, che arrivavano da una serie di sette titoli mondiali consecutivi. Pur prive di alcune delle loro stelle, tra cui Simone Biles, che non ha ancora ufficializzato il ritiro e mantiene aperti gli interrogativi sul proprio futuro, le americane hanno comunque dato battaglia.
Tra le protagoniste statunitensi si è distinta Blakely, già seconda nelle qualificazioni individuali alle spalle dell'algerina Kaylia Nemour. Le sue prestazioni al volteggio e alla trave hanno impressionato, rendendola una delle atlete da tenere d'occhio in vista del concorso generale individuale di venerdì.
Per la Svizzera, esclusa dalla finale, resta comunque un risultato positivo. Le ginnaste rossocrociate hanno chiuso al 14esimo posto, ottenendo il miglior piazzamento della nazionale elvetica in una competizione mondiale a squadre dal 1983.