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Un Como straripante umilia lo United

I lariani travolgono i Red Devils con un clamoroso 4-1 e bissano il successo ottenuto all’esordio contro il Lipsia. Nico Paz è il grande protagonista con una doppietta.
Un Como straripante umilia lo United
IMAGO / Nicolo Campo
di Adriano De NeriGiornalista
Un Como straripante umilia lo United
I lariani travolgono i Red Devils con un clamoroso 4-1 e bissano il successo ottenuto all’esordio contro il Lipsia. Nico Paz è il grande protagonista con una doppietta.
Champions League21.10.2026
Como
4 - 1
Manchester United
Champions League21.10.2026
Lille
2 - 4
Galatasaray
CALCIO: Risultati e classifiche

COMO - Dopo aver steso il Lipsia all’esordio, il Como si ripete e travolge anche il Manchester United, nobile decaduta del calcio europeo. Davanti al proprio pubblico, i lariani rifilano un clamoroso 4-1 ai Red Devils, dominando la partita e mettendo a nudo tutte le fragilità degli inglesi.

Pronti, via e il Como è già avanti. A sbloccare il risultato ci pensa Nico Paz, che con una finta si libera del marcatore e disegna con il mancino una traiettoria perfetta, infilando il pallone nell’angolino più lontano. La qualità offensiva dei padroni di casa emerge anche in occasione del raddoppio, al 49': Baturina serve Paz, che lancia in profondità Douvikas. Il bomber greco non lascia scampo a Lammens e firma il suo terzo gol in altrettante partite.

Ma lo show di Nico Paz non è finito. Al 57' il talento argentino recupera palla sulla trequarti, si invola verso la porta e colpisce ancora con un sinistro chirurgico, completando la doppietta personale. A mettere il punto esclamativo su una serata da incorniciare ci pensa Ramon, che al 76' sfrutta di testa l’assist del neoentrato Kaiki e firma il poker. Nei minuti di recupero arriva anche il gol della bandiera inglese, segnato da Zirkzee. Una rete che vale soltanto per le statistiche, ma che regala all'olandese la prima gioia in carriera in Champions.

Per il Como è un successo di enorme prestigio, che conferma il potenziale della squadra di Fabregas. Per il Manchester United, invece, è l’ennesima serata da dimenticare, con la panchina di Carrick sempre più traballante.

Spettacolo e gol anche nell’altra sfida del tardo pomeriggio, tra Lilla e Galatasaray, terminata 4-2 per i turchi. Una partita ricca di colpi di scena: gli ospiti passano in vantaggio dopo appena due minuti con Akgun (2') , ma i francesi reagiscono e ribaltano il risultato grazie alla doppietta di Diaoune.

Il Galatasaray, però, non si arrende e ribalta nuovamente la situazione. Tra il 44' e il 61', i turchi tornano avanti grazie alle reti di Batrakov e Osimhen e all’autogol di Ozer, conquistando una vittoria preziosa al termine di una sfida ricca di emozioni.

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CLASSIFICA
Champions League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Paris Saint Germain393001459
2Liverpool FC393001275
3Vfb Stuttgart37210725
4Aston Villa26200927
5Barcelona362011165
6Como362011055
7Manchester City36201954
8Sporting CP26200514
9Arsenal FC26200404
10Real Madrid26200642
11Real Betis26200642
12Borussia Dortmund36201541
13Bayern Monaco24110835
14Roma34111853
15Shakhtar Donetsk24110422
16Atletico Madrid34111431
17PSV Eindhoven34111220
18Villarreal CF33102880
19Club Brugge23101660
20Manchester United3310256-1
21Lens2310134-1
22Napoli3310257-2
23Rb Leipzig2310124-2
24Galatasaray3310269-3
25Feyenoord Rotterdam2310147-3
26Sabah FK3310236-3
27Bodoe/Glimt3310249-5
28Aek Athens3310238-5
29Fenerbahce Istanbul3202139-6
30Viking2101146-2
31Slavia Prague3101247-3
32Inter2000246-2
33LASK2000237-4
34FC Porto3000326-4
35Lille30003410-6
36Slovan Bratislava30003113-12
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 21.10.2026 22:10
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