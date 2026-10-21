Un Como straripante umilia lo United
I lariani travolgono i Red Devils con un clamoroso 4-1 e bissano il successo ottenuto all’esordio contro il Lipsia. Nico Paz è il grande protagonista con una doppietta.
|1
|Jean Butez
|27
|Yan Couto 80'
|4
|Jacobo Ramon
|2
|Marc-Oliver Kempf
|3
|Alex Valle
|6
|Luis Milla
|5
|Maximo Perrone 80'
|7
|Lucas Da Cunha 69'
|10
|Nico Paz 80'
|20
|Martin Baturina 64'
|9
|Anastasios Douvikas
|16
|Bruno Silva 69'
|28
|Ivan Smolcic 80'
|21
|Samuele Ricci 80'
|13
|Alberto Dossena 80'
|12
|Lorenzo Luigi Ginelli
|30
|Mattia Liberali
|97
|Robert Sanchez
|8
|Maxence Caqueret 64'
|Senne Lammens
|1
|Diogo Dalot
|2
|Harry Maguire
|5
|79' Matthijs De Ligt
|4
|Noussair Mazraoui
|3
|46' Andrey Santos
|17
|Youri Tielemans
|18
|46' Matheus Cunha
|10
|67' Bruno Fernandes
|8
|Mason Mount
|7
|85' Bryan Mbeumo
|19
|Tynan Thompson
|27
|Daniel Armer
|57
|85' Shea Lacey
|31
|79' Harry Amass
|41
|Jaydan Kamason
|56
|Karl Darlow
|12
|Tom Heaton
|22
|Jack Fletcher
|38
|46' Amad Diallo
|16
|46' Carlos Baleba
|20
|Tyler Fletcher
|39
|67' Joshua Zirkzee
|11
|1
|Berke Ozer
|38
|Maxima Adeagan Goffi 63'
|3
|Nathan Ngoy
|4
|Alexsandro Ribeiro
|24
|Calvin Verdonk
|17
|Ngal Ayel Mukau 63'
|6
|Nabil Bentaleb 75'
|21
|Benjamin Andre 62'
|7
|Dilane Bakwa
|10
|Hakon Arnar Haraldsson
|35
|Soriba Diaoune 75'
|9
|Olivier Giroud 63'
|28
|Gaetan Perrin 75'
|50
|Thomas Sajous
|19
|Basar Onal 75'
|23
|Tanguy Nianzou 63'
|2
|Loun Srdanovic
|12
|Orlando Gill
|15
|Romain Perraud
|14
|Maurits Kjaergaard 62'
|26
|Isaac Cossier
|Ugurcan Cakir
|1
|Roland Sallai
|7
|Davinson Sanchez
|6
|Abdulkerim Bardakci
|42
|Ismail Jakobs
|4
|85' Aleksey Batrakov
|83
|Lucas Torreira
|34
|62' Gabriel Sara
|8
|76' Yunus Akgun
|11
|84' Victor Osimhen
|45
|76' Baris Alper Yilmaz
|53
|84' Deniz Daniel Gul
|21
|Renato Nhaga
|74
|76' Evren Eren Elmali
|17
|85' Ilkay Gundogan
|20
|El Chadaille Bitshiabu
|3
|Berat Lus
|73
|Gunay Guvenc
|19
|Jankat Yilmaz
|24
|Wilfried Singo
|90
|76' Leroy Sane
|10
|62' Mario Lemina
|99
|Lesley Ugochukwu
|18
COMO - Dopo aver steso il Lipsia all’esordio, il Como si ripete e travolge anche il Manchester United, nobile decaduta del calcio europeo. Davanti al proprio pubblico, i lariani rifilano un clamoroso 4-1 ai Red Devils, dominando la partita e mettendo a nudo tutte le fragilità degli inglesi.
Pronti, via e il Como è già avanti. A sbloccare il risultato ci pensa Nico Paz, che con una finta si libera del marcatore e disegna con il mancino una traiettoria perfetta, infilando il pallone nell’angolino più lontano. La qualità offensiva dei padroni di casa emerge anche in occasione del raddoppio, al 49': Baturina serve Paz, che lancia in profondità Douvikas. Il bomber greco non lascia scampo a Lammens e firma il suo terzo gol in altrettante partite.
Ma lo show di Nico Paz non è finito. Al 57' il talento argentino recupera palla sulla trequarti, si invola verso la porta e colpisce ancora con un sinistro chirurgico, completando la doppietta personale. A mettere il punto esclamativo su una serata da incorniciare ci pensa Ramon, che al 76' sfrutta di testa l’assist del neoentrato Kaiki e firma il poker. Nei minuti di recupero arriva anche il gol della bandiera inglese, segnato da Zirkzee. Una rete che vale soltanto per le statistiche, ma che regala all'olandese la prima gioia in carriera in Champions.
Per il Como è un successo di enorme prestigio, che conferma il potenziale della squadra di Fabregas. Per il Manchester United, invece, è l’ennesima serata da dimenticare, con la panchina di Carrick sempre più traballante.
Spettacolo e gol anche nell’altra sfida del tardo pomeriggio, tra Lilla e Galatasaray, terminata 4-2 per i turchi. Una partita ricca di colpi di scena: gli ospiti passano in vantaggio dopo appena due minuti con Akgun (2') , ma i francesi reagiscono e ribaltano il risultato grazie alla doppietta di Diaoune.
Il Galatasaray, però, non si arrende e ribalta nuovamente la situazione. Tra il 44' e il 61', i turchi tornano avanti grazie alle reti di Batrakov e Osimhen e all’autogol di Ozer, conquistando una vittoria preziosa al termine di una sfida ricca di emozioni.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Paris Saint Germain
|3
|9
|3
|0
|0
|14
|5
|9
|2
|Liverpool FC
|3
|9
|3
|0
|0
|12
|7
|5
|3
|Vfb Stuttgart
|3
|7
|2
|1
|0
|7
|2
|5
|4
|Aston Villa
|2
|6
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|5
|Barcelona
|3
|6
|2
|0
|1
|11
|6
|5
|6
|Como
|3
|6
|2
|0
|1
|10
|5
|5
|7
|Manchester City
|3
|6
|2
|0
|1
|9
|5
|4
|8
|Sporting CP
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|9
|Arsenal FC
|2
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|10
|Real Madrid
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|4
|2
|11
|Real Betis
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|4
|2
|12
|Borussia Dortmund
|3
|6
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|13
|Bayern Monaco
|2
|4
|1
|1
|0
|8
|3
|5
|14
|Roma
|3
|4
|1
|1
|1
|8
|5
|3
|15
|Shakhtar Donetsk
|2
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|16
|Atletico Madrid
|3
|4
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|17
|PSV Eindhoven
|3
|4
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|18
|Villarreal CF
|3
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|19
|Club Brugge
|2
|3
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|20
|Manchester United
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|21
|Lens
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|22
|Napoli
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|23
|Rb Leipzig
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|24
|Galatasaray
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|25
|Feyenoord Rotterdam
|2
|3
|1
|0
|1
|4
|7
|-3
|26
|Sabah FK
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|27
|Bodoe/Glimt
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|28
|Aek Athens
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|29
|Fenerbahce Istanbul
|3
|2
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|30
|Viking
|2
|1
|0
|1
|1
|4
|6
|-2
|31
|Slavia Prague
|3
|1
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|32
|Inter
|2
|0
|0
|0
|2
|4
|6
|-2
|33
|LASK
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|34
|FC Porto
|3
|0
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|35
|Lille
|3
|0
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|36
|Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|0
|3
|1
|13
|-12