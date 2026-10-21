Un Como straripante umilia lo United

Pronti, via e il Como è già avanti. A sbloccare il risultato ci pensa Nico Paz, che con una finta si libera del marcatore e disegna con il mancino una traiettoria perfetta, infilando il pallone nell’angolino più lontano. La qualità offensiva dei padroni di casa emerge anche in occasione del raddoppio, al 49': Baturina serve Paz, che lancia in profondità Douvikas. Il bomber greco non lascia scampo a Lammens e firma il suo terzo gol in altrettante partite.