Totti e il Covid: «Ero terrorizzato dall'idea di morire»

Portato in ospedale per alcuni accertamenti, Totti aveva una saturazione dell'ossigeno dell'88% e una polmonite bilaterale. I medici gli avevano raccomandato il ricovero immediato, ma l'ex numero dieci giallorosso aveva rifiutato, ancora profondamente segnato dalla perdita del padre. «Non voglio subire la stessa sorte di mio padre», racconta nel libro. «Se devo morire, sarà a casa mia. Non rinchiuso in un ospedale senza poter mai più rivedere i miei figli».

Il 50enne, che in carriera ha collezionato 785 presenze e 307 gol con la maglia della Roma, era stato quindi curato a casa, sotto costante sorveglianza video. Le sue condizioni, però, non sembravano migliorare. Era intervenuto allora Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio, offrendogli un volo privato per Milano per consultare Alberto Zangrillo, medico della famiglia Berlusconi. Totti aveva rifiutato anche questa proposta, accettando però di seguire i consigli dello specialista.