Nasce Phoenix Team: la mountain bike come strumento di inclusione e sensibilizzazione

Un messaggio che Matteo Conconi vive in prima persona. Dopo un grave incidente sul lavoro nel 2013, che gli è costato il braccio sinistro, è diventato un atleta di downhill e gareggia con atleti normodotati, grazie ad una protesi costruita appositamente. La sua storia sportiva è raccolta nel libro “Bionic Rider” ed è stata riconosciuta nel 2023 con il Premio Lavezzari della Fondazione di Chiasso.

L’inclusione sarà visibile anche in gara: la divisa del team sarà realizzata con il contributo di ragazzi con disabilità.