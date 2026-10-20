Nasce Phoenix Team: la mountain bike come strumento di inclusione e sensibilizzazione
Il team, fondato da Matteo Conconi, parte con due giovani rider del basso Ceresio, Mirko e Kevin, entrambi di 15 anni.
BALERNA - È nato Phoenix Team, un nuovo team di mountain bike fondato da Matteo Conconi, atleta del Mendrisiotto che gareggia nel downhill. Il team parte con due giovani rider del basso Ceresio, Mirko e Kevin, entrambi di 15 anni.
Il progetto nasce con uno scopo preciso: sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che lo sport unisce anche nelle diversità. Quando si fa sport siamo tutti uguali, e proprio per questo Phoenix Team vuole incoraggiare le persone normodotate e diversamente abili a condividere i valori dello sport e gareggiare insieme.
Un messaggio che Matteo Conconi vive in prima persona. Dopo un grave incidente sul lavoro nel 2013, che gli è costato il braccio sinistro, è diventato un atleta di downhill e gareggia con atleti normodotati, grazie ad una protesi costruita appositamente. La sua storia sportiva è raccolta nel libro “Bionic Rider” ed è stata riconosciuta nel 2023 con il Premio Lavezzari della Fondazione di Chiasso.
L’inclusione sarà visibile anche in gara: la divisa del team sarà realizzata con il contributo di ragazzi con disabilità.