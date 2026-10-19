Un team svizzero trionfa a Sanremo

Grande la soddisfazione del presidente Max Beltrami, che ha voluto rendere omaggio all'equipaggio e a tutto il team. «Questa vittoria è motivo di immenso orgoglio. Vincere una gara prestigiosa come il Rally di Sanremo rappresenta una soddisfazione straordinaria. Desidero complimentarmi con Fabio Andolfi e Marco Menchini per la loro eccellente prestazione e ringraziare tutto il nostro team, con Corrado in prima linea, per la professionalità, la passione e l’enorme lavoro svolto. Dietro ogni grande risultato ci sono sacrifici, investimenti e soprattutto persone che credono in un progetto comune. Sono orgoglioso di essere alla guida di questa grande famiglia».

Per DMAX SWISS, il trionfo a Sanremo segna un importante risultato nel rallismo italiano e rafforza le ambizioni della scuderia, intenzionata a consolidare la propria presenza nelle competizioni di alto livello.