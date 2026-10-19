Ryan Regazzoni, è medaglia d'oro

A soli 19 anni, e alla sua prima competizione tra i senior, Ryan è salito sul tetto del mondo. Un talento che aveva già dimostrato il suo valore nelle categorie giovanili: nel 2022 aveva conquistato l'argento ai Mondiali giovanili, mentre nel 2023, a Roma, si era laureato campione europeo sia nella coppia maschile con Jacopo Faul sia nel tiro di precisione. Da allora ha collezionato diverse medaglie tra Mondiali ed Europei.