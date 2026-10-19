Ryan Regazzoni, è medaglia d'oro
Il 19enne grande talento ha vinto la finale del tiro di precisione maschile
Il 19enne grande talento ha vinto la finale del tiro di precisione maschile
GARIBALDI - A Garibaldi, in Brasile, Ryan Regazzoni ha compiuto un'impresa straordinaria: ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati del Mondo, vincendo la finale del tiro di precisione maschile contro il Cile con il punteggio di 26-15.
Un torneo in continua crescita:
Qualificazioni: 33 punti, 3° posto
Quarti di finale: 22 punti
Semifinale: 32 punti
Finale: 26-15
A soli 19 anni, e alla sua prima competizione tra i senior, Ryan è salito sul tetto del mondo. Un talento che aveva già dimostrato il suo valore nelle categorie giovanili: nel 2022 aveva conquistato l'argento ai Mondiali giovanili, mentre nel 2023, a Roma, si era laureato campione europeo sia nella coppia maschile con Jacopo Faul sia nel tiro di precisione. Da allora ha collezionato diverse medaglie tra Mondiali ed Europei.