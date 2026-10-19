SCI ALPINO
Corinne Suter schierata in gigante per la prima volta dopo tre anni
La svittese ritroverà il gigante sabato a Sölden, tre anni dopo la sua ultima apparizione in questa disciplina. Camille Rast sarà la leader della squadra.
Nico Ilic/ freshfocus
Corinne Suter sarà al via del gigante di Sölden.
Corinne Suter schierata in gigante per la prima volta dopo tre anni
La svittese ritroverà il gigante sabato a Sölden, tre anni dopo la sua ultima apparizione in questa disciplina. Camille Rast sarà la leader della squadra.
SÖLDEN - Swiss-Ski ha annunciato lunedì mattina i nomi delle dieci sciatrici che sabato prenderanno parte al gigante d’apertura della Coppa del mondo a Sölden. Tra le convocate figura anche Corinne Suter.
La svittese tornerà a gareggiare nella specialità per la prima volta dall’ottobre 2023, quando proprio a Sölden non era riuscita a qualificarsi per la seconda manche. Il suo miglior risultato in un gigante di Coppa del mondo resta il 14esimo posto ottenuto a Lenzerheide nel 2021.
A guidare la squadra svizzera sarà Camille Rast. La 21enne friborghese Sue Piller punta a farsi trovare pronta fin dalla prima gara, mentre Wendy Holdener cercherà soprattutto di ritrovare le migliori sensazioni nella specialità.
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