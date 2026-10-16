La invita a casa per un incontro romantico... Ma lei gli ruba i gioielli

SUBINGEN - Si erano conosciuti su una piattaforma di incontri e avevano deciso di vedersi a casa di lui. Ma quello che doveva essere un piacevole appuntamento si è trasformato in una brutta sorpresa: dopo la visita della donna, l'uomo ha infatti scoperto che alcuni preziosi gioielli erano spariti dal suo appartamento. Una vicenda culminata giovedì, nel Canton Soletta, con l'arresto di quattro persone sospettate di essere coinvolte in diversi furti.