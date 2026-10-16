La invita a casa per un incontro romantico... Ma lei gli ruba i gioielli
Sembrava l'inizio di una storia romantica, ma qualcosa è andato storto. Finisce tutto con quattro arresti.
SUBINGEN - Si erano conosciuti su una piattaforma di incontri e avevano deciso di vedersi a casa di lui. Ma quello che doveva essere un piacevole appuntamento si è trasformato in una brutta sorpresa: dopo la visita della donna, l'uomo ha infatti scoperto che alcuni preziosi gioielli erano spariti dal suo appartamento. Una vicenda culminata giovedì, nel Canton Soletta, con l'arresto di quattro persone sospettate di essere coinvolte in diversi furti.
Il fatto risale all'8 ottobre, quando la donna, conosciuta online alcune settimane prima, si è recata a casa dell'uomo per un appuntamento romantico. Una volta rimasto solo, però, è arrivata l'amara sorpresa: alcuni gioielli erano scomparsi. Da qui ha deciso di sporgere denuncia.
Dalle prime indagini è poi emerso un altro elemento: la donna si era presentata alla vittima sotto falsa identità.
Seguendo le sue tracce, gli investigatori hanno quindi perquisito un'abitazione a Subingen, nel Canton Soletta, dove hanno individuato la principale sospettata, una cittadina rumena di 24 anni, insieme ad altre persone.
La perquisizione ha riservato altre sorprese. Oltre a recuperare i gioielli sottratti nell'appartamento dell'uomo, gli agenti hanno sequestrato diverse migliaia di franchi in contanti, numerosi gioielli in oro e orologi da polso e da tasca.
Per la 24enne sono così scattate le manette, insieme a una connazionale di 31 anni e a due uomini, anch'essi cittadini rumeni, di 26 e 30 anni.
Secondo gli inquirenti, il gruppo sarebbe coinvolto in altri episodi analoghi.