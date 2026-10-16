Controlli di velocità con droni: la polizia è soddisfatta

Il bilancio dei primi sei interventi, effettuati sul passo dello Stoss (SG/AR) e su quello dell'Hulftegg (SG/ZH), è positivo, scrivono oggi le forze dell'ordine cantonali in un comunicato. In tutto - lungo i due percorsi - sono state accertate due infrazioni per eccesso di velocità e cinque modifiche tecniche non autorizzate ai veicoli.