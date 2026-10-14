Laurea in tasca, ma l'indipendenza può aspettare

Ma il punto va oltre le cifre e oltre il Cantone. Lo stage può essere un primo passo utile per fare esperienza, ma cosa succede quando, una volta terminato, non arriva un posto di lavoro e l'unica alternativa è cercare un altro stage? Partendo dalla petizione del SISA, abbiamo deciso di dare voce a chi questa situazione l'ha già vissuta e a chi potrebbe ritrovarcisi dopo gli studi. Perché la questione non è soltanto se si riesca a vivere con il salario di uno stage, ma anche quali prospettive attendano oggi chi esce dall'università.

Un titolo universitario, infatti, non garantisce necessariamente un impiego. Dopo la pandemia e con l'arrivo dell'AI, lo scenario è cambiato e, per chi muove i primi passi nel mercato del lavoro, trovare un posto all'altezza della propria formazione può essere difficile. Molto difficile.