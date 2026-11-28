L'Ambrì torna a vincere in trasferta
Prestazione di grande sostanza dei leventinesi, vittoriosi addirittura per 5-1 a Ginevra
Prestazione di grande sostanza dei leventinesi, vittoriosi addirittura per 5-1 a Ginevra
GINEVRA - Dopo cinque sconfitte consecutive in trasferta, l'Ambrì è finalmente tornato a sorridere anche lontano da casa. I biancoblù si sono imposti per 5-1 a Les Vernets contro il sempre ostico Ginevra, completando così un weekend da sei punti. Grazie a questo brillante successo, i leventinesi - quarti in classifica in solitaria - hanno così portato a otto i punti di vantaggio sul settimo posto. Un margine importante quando siamo ormai giunti al giro di boa di metà regular season.
Nei primi 20' sono stati i padroni di casa a costruirsi le occasioni migliori, su tutte quella capitata a Granlund in powerplay. L'ex Lugano, con buona parte della porta sguarnita, ha però colpito il palo esterno. A sbloccare il risultato, sul finire della prima frazione, è stato così Tim Heed, che ha avuto tutto lo spazio per concludere da posizione favorevolissima.
Ai biancoblù sono bastati 42 secondi del periodo centrale per raddoppiare con Michael Joly (al quarto gol in 24 ore!), involatosi tutto solo verso Van Pottelberghe prima di batterlo. La squadra di Tapola si è poi difesa con ordine, proteggendo bene il proprio portiere, chiamato raramente in causa.
Sfruttando una penalità di quattro minuti inflitta a Ignatavicius per un bastone alto ai danni di Joly, al 34' l'Ambrì ha firmato lo 0-3 grazie a una splendida conclusione di Järventie. A un solo secondo dalla sirena, l'ex Kneubuheler ha ridato ossigeno ai suoi firmando l'1-3.
Nell'ultima frazione l'HCAP ha gestito senza patemi il vantaggio, trovando al 47' il decisivo 4-1 ancora con Järventie, autore di un prestigioso e spettacolare gioco di bastone che ha lasciato di sasso lo sconsolato Van Pottelberghe. È stata la giocata che ha praticamente chiuso un confronto davvero ben gestito dall'Ambrì, che ancora una volta ha dimostrato gran disciplina e di avere le armi per continuare a stupire a lungo. Soltanto per la cronaca, a poco meno di 3' dal 60' c'è stata nuova gloria per Joly, autore del definitivo 5-1 a porta vuota e del suo quinto gol personale in una due giorni per lui e per la sua squadra strabiliante.
GINEVRA - AMBRÌ 1-5 (0-1, 1-2, 0-2)
Reti: 18'04'' Heed (Muggli) 0-1; 20'42'' Joly (Bachmann) 0-2; 33'48'' Järventie (Heed, Joly, 5c4) 0-3; 39'59'' Kneubuheler (Verboon) 1-3; 46'14'' Järventie (Kodytek); 57'55'' Joly 1-5.
Ginevra: Van Pottelberghe; Le Coultre, Boqvist; Henauer, Karrer; Sutter, Untersander; Granlund, Manninen, Puljujärvi; Vesey, Jooris, Bozon; Miranda, Verboon, Kneubuheler; Douay, Hedlund, Ignatavicius.
Ambrì: Senn; Virtanen, Bachmann; Z. Dotti, Heed; Pezzullo, D. Wüthrich; Häfliger, I. Dotti; Järventie, Schnarr, De Luca; Borradori, Heim, Muggli; Müller, Kodytek, Joly; L. Landry, M. Landry, Bosson.
Penalità: 6x2' Ginevra; 2x2' Ambrì.
Note: Les Vernets, 6'323 spettatori. Arbitri: Tscherrig, Weber; Gnemmi, Meusy.
Nelle altre gare di serata vittorie casalinghe per Berna e Zugo, rispettivamente per 4-1 sul Rappi e per 2-1 sul Davos. Ha vinto fra le mura amiche anche il Kloten, abile a mettere ko il lanciatissimo Langnau per 4-2. Successo infine del Losanna a Bienne per 5-1.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|24
|60
|22
|2
|100
|53
|47
|2
|Berna
|24
|45
|15
|9
|77
|67
|10
|3
|Zugo
|20
|44
|14
|6
|73
|41
|32
|4
|Ambrì
|24
|41
|14
|10
|76
|70
|6
|5
|Langnau
|25
|41
|13
|12
|87
|72
|15
|6
|Ginevra
|25
|39
|13
|12
|65
|79
|-14
|7
|Ajoie
|25
|35
|13
|12
|75
|80
|-5
|8
|Lausanne HC
|25
|33
|12
|13
|73
|86
|-13
|9
|Lugano
|25
|32
|10
|15
|74
|82
|-8
|10
|Friborgo
|25
|31
|10
|15
|71
|66
|5
|11
|Bienne
|23
|28
|8
|15
|76
|85
|-9
|12
|Davos
|23
|27
|9
|14
|56
|69
|-13
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|25
|27
|8
|17
|67
|88
|-21
|14
|EHC Kloten
|25
|24
|8
|17
|58
|90
|-32