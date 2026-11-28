Nell'ultima frazione l'HCAP ha gestito senza patemi il vantaggio, trovando al 47' il decisivo 4-1 ancora con Järventie, autore di un prestigioso e spettacolare gioco di bastone che ha lasciato di sasso lo sconsolato Van Pottelberghe. È stata la giocata che ha praticamente chiuso un confronto davvero ben gestito dall'Ambrì, che ancora una volta ha dimostrato gran disciplina e di avere le armi per continuare a stupire a lungo. Soltanto per la cronaca, a poco meno di 3' dal 60' c'è stata nuova gloria per Joly, autore del definitivo 5-1 a porta vuota e del suo quinto gol personale in una due giorni per lui e per la sua squadra strabiliante.