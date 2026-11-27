Attacchi con IA, in caso di blackout prolungati ci sarebbero morti e milioni di danni
Gli attacchi hacker con IA alle infrastrutture svizzere portano a uno scenario e a conseguenze inimmaginabili. Dall'elettricità ai pagamenti: cosa rischiamo in caso di un cyberattacco
BERNA - In Svizzera, per la prima volta, sono stati condotti attacchi hacker contro infrastrutture critiche con l'aiuto di agenti IA. Lo conferma l'Ufficio federale per la cibersicurezza. Non specifica quali aziende siano state colpite né chi siano gli autori, ma mette in guardia contro un aumento degli attacchi alle infrastrutture critiche. Gli obiettivi degli attacchi sono l'approvvigionamento di elettricità e acqua, ma anche le reti di telecomunicazione o Internet.
I seguenti scenari mostrano esempi di possibili conseguenze di tali attacchi informatici, come formulato dall'Ufficio federale della protezione della popolazione per diverse minacce. Una valutazione su quanto siano realistici i singoli scenari viene spiegata dall'esperto di sicurezza Raphael Reischuk sul portale di 20 Minuten.
Fornitura di elettricità
Un attacco riuscito alla rete elettrica avrebbe, tra tutti gli scenari di minaccia, le maggiori ripercussioni sulla nostra vita quotidiana. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (Babs) cita diversi scenari ipotizzabili, da considerevoli a estremi. Per il livello di intensità «grande» ipotizza un'interruzione totale della durata da uno a quattro giorni con danni fisici all'infrastruttura in diversi cantoni e descrive come la vita quotidiana si deteriora progressivamente:
Bilancio dello scenario: circa 320 vittime, anche a causa di incidenti, incendi di candele e apparecchi di ventilazione domestici fuori uso. 2,5 milioni di persone restano senza elettricità per due giorni, le conseguenze si fanno sentire per oltre un mese. Il Babs stima danni per circa 500 milioni di franchi e perdite economiche per 2,7 miliardi di franchi.
I criminali informatici utilizzano i cosiddetti Agentic Offensive Frameworks. Questi agenti IA cercano autonomamente vulnerabilità, scelgono strumenti, valutano i risultati e pianificano il passo successivo. Sfruttano soprattutto password standard e falle di sicurezza note ma non risolte. Gli agenti IA non reinventano la ruota, ma rendono gli attacchi più rapidi, economici e su larga scala.
Fornitura di acqua
Secondo il Babs, un'interruzione a livello nazionale è improbabile, poiché l'approvvigionamento idrico è organizzato in modo decentralizzato, con circa 2500 fornitori. Tuttavia, considera realistici blackout locali dovuti a un attacco informatico. Queste sono le conseguenze per la vita quotidiana:
I fornitori d'acqua sono obbligati a fornire una quantità minima di acqua potabile solo a partire dal quarto giorno. Fino ad allora, vale l'autosufficienza con le proprie scorte di emergenza (vedi riquadro).
La Confederazione raccomanda una scorta di emergenza per circa una settimana. Questa copre i primi giorni, fino a quando comuni e fornitori organizzano un approvvigionamento di emergenza.
Telecomunicazioni e Internet
Nello scenario con intensità «grande», il Babs ipotizza un'interruzione presso un grande fornitore per tre giorni, che colpisce tre milioni di clienti. Queste sono alcune delle conseguenze per le persone coinvolte nella vita quotidiana:
Bilancio dello scenario: circa 10 morti, 65 feriti e oltre 50'000 persone che necessitano di assistenza.
Pagamenti
Il Babs descrive le conseguenze di un'interruzione dei pagamenti nel dossier di minaccia «attacco informatico». Nello scenario con livello di intensità «grande», a causa di attacchi ai fornitori di servizi finanziari, per due giorni i terminali di pagamento di diversi rivenditori e la maggior parte dei bancomat sono fuori servizio. Circa 4 milioni di persone sono colpite per tre giorni da interruzioni nei servizi finanziari (contanti e transazioni online). Altre conseguenze:
Bilancio dello scenario: quasi 100 feriti, circa 870 milioni di franchi di danni diretti e 1,7 miliardi di franchi di perdite economiche.
Entro la fine del 2027, in Svizzera il pagamento senza contanti dovrà essere possibile anche senza Internet. Per questo è indispensabile una carta di debito o credito fisica svizzera e il PIN. Il pagamento sarà possibile solo nei negozi con beni di prima necessità e il terminale avrà comunque bisogno di elettricità. In caso di blackout, quindi, la soluzione funziona solo con batteria o generatore.
Riscaldamento
Oltre agli attacchi informatici diretti a singoli impianti di riscaldamento (ad esempio termostati intelligenti), soprattutto i blackout possono causare interruzioni. Infatti, non solo i riscaldamenti elettrici necessitano di corrente, ma anche quelli a gas e a olio, le pompe di calore e le reti di teleriscaldamento. In caso di interruzione, la vita quotidiana diventa rapidamente sgradevole:
Sanità
Il sistema sanitario viene colpito in due modi: direttamente tramite attacchi a ospedali, laboratori e studi medici e indirettamente tramite interruzioni di corrente, telecomunicazioni e refrigerazione. I cosiddetti attacchi ransomware possono paralizzare l'IT di un ospedale, causando ritardi di giorni o settimane per operazioni, esami e risultati di laboratorio. In caso di blackout, gli ospedali continuano a funzionare inizialmente grazie ai generatori di emergenza. Diventa però pericoloso per malati e bisognosi di cure a domicilio. Se dipendono da apparecchi di ventilazione, la loro vita è in pericolo. Possono verificarsi carenze di farmaci. Poiché le centrali di emergenza sono sovraccariche, l'aiuto arriva talvolta troppo tardi.
Traffico
Il traffico è doppiamente vulnerabile: sia per la corrente sia per i sistemi IT centrali da cui dipendono intere reti. Le conseguenze per il traffico stradale e ferroviario sono descritte sopra sotto «Fornitura di elettricità» e «Telecomunicazioni e Internet». Blackout e attacchi informatici possono influenzare fortemente anche il traffico aereo. Le conseguenze:
Le conseguenze di un attacco potenzialmente causato da agenti IA sono state evidenziate dai casi di impianti di refrigerazione manipolati nelle ultime settimane. Hacker hanno manipolato il controllo degli impianti di refrigerazione in supermercati di una dozzina di paesi europei. Hanno attivato intenzionalmente la modalità di sbrinamento, portando i dispositivi fino a 50 gradi. I negozi hanno dovuto smaltire tonnellate di alimenti.
In Svizzera sono stati colpiti almeno un macellaio a Köniz BE e tre filiali Volg. Sebbene l'approvvigionamento alimentare non sia stato significativamente compromesso, i danni sono stati comunque considerevoli.