Traffico

Il traffico è doppiamente vulnerabile: sia per la corrente sia per i sistemi IT centrali da cui dipendono intere reti. Le conseguenze per il traffico stradale e ferroviario sono descritte sopra sotto «Fornitura di elettricità» e «Telecomunicazioni e Internet». Blackout e attacchi informatici possono influenzare fortemente anche il traffico aereo. Le conseguenze: