Tale collaborazione verterà in particolare sullo scambio di informazioni, sulla formazione e sull'addestramento, nonché sull'innovazione e sulla ricerca, stando a una nota odierna del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Di fronte alla crescente importanza dello spazio nelle operazioni militari, ciò rafforzerà le capacità dei due Paesi, nel pieno rispetto della neutralità della Svizzera.

Più in generale, i due ministri hanno discusso dell'evoluzione dell'architettura di sicurezza europea e della cooperazione tra la Svizzera e i Paesi del Vecchio continente. Hanno inoltre affrontato la sfida posta dalle minacce ibride e le relative risposte, nonché le questioni afferenti gli armamenti, in particolare nel settore della difesa aerea.