Difesa: più collaborazione fra Parigi e Berna
La Svizzera e la Francia intendono approfondire la cooperazione in materia di sicurezza e difesa.
La Svizzera e la Francia intendono approfondire la cooperazione in materia di sicurezza e difesa.
BERNA - Il "ministro" della difesa Martin Pfister e la sua omologa francese, Catherin Vautrin, hanno firmato oggi una lettera d'intenti volta a intensificare le relazioni nel settore spaziale.
Tale collaborazione verterà in particolare sullo scambio di informazioni, sulla formazione e sull'addestramento, nonché sull'innovazione e sulla ricerca, stando a una nota odierna del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Di fronte alla crescente importanza dello spazio nelle operazioni militari, ciò rafforzerà le capacità dei due Paesi, nel pieno rispetto della neutralità della Svizzera.
Più in generale, i due ministri hanno discusso dell'evoluzione dell'architettura di sicurezza europea e della cooperazione tra la Svizzera e i Paesi del Vecchio continente. Hanno inoltre affrontato la sfida posta dalle minacce ibride e le relative risposte, nonché le questioni afferenti gli armamenti, in particolare nel settore della difesa aerea.