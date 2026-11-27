Tasso di riferimento: variazione improbabile a inizio dicembre
Gli analisti prevedono uno scenario di stabilità nel breve termine, con possibili rialzi solo dal 2027 e oltre.
ZURIGO - Il tasso ipotecario di riferimento, determinante per il calcolo dei canoni d'affitto durante la durata del contratto, difficilmente darà adito a richieste di riduzione a favore degli inquilini in occasione della sua prossima pubblicazione da parte dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) il prossimo primo dicembre. Non è prevista nemmeno una variazione favorevole ai proprietari, almeno non prima della prossima primavera o estate.
Rimasto invariato nelle ultime quattro scadenze, l'indicatore era stato ridotto appena quindici mesi fa dall'1,50% all'1,25%, consentendo allora a numerosi inquilini di presentare richieste di riduzione dell'affitto.
Gli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP propendono quindi per uno status quo nel breve termine, senza escludere un primo rialzo a partire dal 2027. "Il tasso medio dovrebbe mantenersi intorno all'1,31%, ben al di sotto della soglia dell'1,375% a partire dalla quale verrebbe aumentato il tasso di riferimento", prevede Dominik Schmidlin, capo analista presso la Banca cantonale di San Gallo (SGKB).
Con il possibile abbandono del tasso zero da parte della Banca nazionale già a partire da marzo, seguito da un ulteriore aumento di un quarto di punto a giugno, l'esperto della Svizzera orientale ritiene che potrebbero allora sussistere le condizioni per un ritorno di un tasso di riferimento ipotecario all'1,50%.
Isac Berggren Eklund, di Pictet, esclude qualsiasi variazione almeno fino a marzo, senza avventurarsi nel campo delle prospettive a più lungo termine.
Sebbene la direzione della prossima variazione sembri ormai definita, il calendario rimane oggetto di discussione. Numerosi esperti non prevedono infatti alcun aumento prima di settembre. L'aumento potrebbe tuttavia non fermarsi qui, secondo la Banca cantonale di Zurigo, i cui esperti prevedono un tasso di riferimento dell'1,75% a metà del 2028, seguito da un periodo di stabilizzazione.