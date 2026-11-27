Una sessione invernale decisiva
Dal 30 novembre al 18 dicembre le Camere federali affronteranno numerosi dossier. Il 9 dicembre sarà eletto il nuovo consigliere federale.
Dal 30 novembre al 18 dicembre le Camere federali affronteranno numerosi dossier. Il 9 dicembre sarà eletto il nuovo consigliere federale.
BERNA - Si preannuncia particolarmente intensa la sessione invernale delle Camere federali, in programma dal 30 novembre al 18 dicembre. L'appuntamento più atteso sarà l'elezione del successore di Guy Parmelin (UDC) in Consiglio federale, prevista per il 9 dicembre. I Verdi tenteranno di mettere in discussione l'attuale formula magica, che assegna due seggi ai democentristi. A un anno dalle elezioni federali, appare tuttavia poco probabile che PS, PLR e Centro sostengano un simile cambiamento. Restano alcune incognite sui due candidati ufficiali dell'UDC, Thomas Aeschi e Michael Graber, le cui posizioni sono giudicate troppo radicali da altri schieramenti. Non è esclusa l'elezione di un candidato estraneo al ticket ufficiale. Nella stessa giornata, l'Assemblea federale eleggerà anche il presidente della Confederazione per il 2027. A raccogliere il testimone di Parmelin dovrebbe essere Ignazio Cassis, che ha già ricoperto la carica nel 2022.
Preventivo
Al centro dei lavori parlamentari ci sarà anche il Preventivo 2027 della Confederazione, anno in cui entrerà in vigore il piano di alleggerimento finanziario definito la scorsa primavera. La Commissione delle finanze del Consiglio nazionale raccomanda, fatto piuttosto raro, di respingere il progetto governativo. Sul tavolo figurano oltre 100 emendamenti. La corrispondente commissione del Consiglio degli Stati raccomanda invece di approvarlo.
Bilaterali III
Il Consiglio nazionale inizierà il 7 dicembre l'esame del pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione europea, già affrontato dagli Stati in settembre. Sono previste sei giornate di dibattito. L'UDC si oppone al pacchetto, mentre gli altri partiti sono in linea di principio favorevoli. Tra i principali nodi figurano il tipo di referendum cui sottoporre gli accordi, facoltativo oppure obbligatorio, e la protezione dei sindacalisti attivi nelle aziende. Su quest'ultima misura, considerata determinante da sinistra e sindacati per il sostegno all'intero pacchetto, la commissione preparatoria del Nazionale raccomanda un rifiuto, contrariamente a quanto deciso dagli Stati.
LEX UBS
Il Consiglio nazionale esaminerà anche le nuove disposizioni volte a evitare un eventuale intervento statale per salvare UBS in caso di crisi. La commissione competente propone, sulla scia degli Stati, una copertura del 90% delle partecipazioni nelle filiali estere mediante capitale di base di prima classe. In aula saranno discusse proposte comprese tra il 75% e il 100%, percentuale quest'ultima prevista dal progetto governativo. UBS ritiene eccessivi sia il tasso del 90% sia quello del 100%, sostenendo che comprometterebbero la sua competitività internazionale.
Difesa, il nodo del finanziamento
La commissione preparatoria del Nazionale propone di destinare alla difesa 24 miliardi di franchi nell'arco di 18 anni attraverso un fondo apposito, senza ricorrere a un aumento dell'IVA. Il finanziamento alternativo prevede di attingere ai crediti non esauriti, per circa 330 milioni di franchi annui, a risparmi nella cooperazione internazionale per 200 milioni, alle attuali entrate dell'IVA per 400 milioni e a contributi dei Cantoni per altri 400 milioni.
Accordo elettricità e infermieri
Il 7 dicembre gli Stati affronteranno anche l'accordo sull'elettricità con l'UE, destinato a integrare la Svizzera nel mercato europeo e a rafforzarne l'approvvigionamento energetico. Gli oppositori temono una perdita di controllo sul mercato nazionale. La Camera dei Cantoni discuterà inoltre la proposta di ridurre da 50 a 45 ore la durata massima della settimana lavorativa del personale infermieristico, misura già respinta dal Nazionale in aprile.
Protezione frontiere
All'esame degli Stati anche l'iniziativa popolare dell'UDC che chiede controlli sistematici alle frontiere e restrizioni in materia di asilo. Sia la commissione competente sia il Consiglio federale ne raccomandano il rifiuto senza controprogetto. Tra le criticità sollevate figurano le possibili ripercussioni economiche e sulla sicurezza derivanti dalla trasformazione dei confini svizzeri in frontiere esterne dello spazio Schengen.
Apertura negozi
Le Camere si occuperanno infine di numerosi altri temi, tra cui l'allentamento degli orari di apertura domenicale dei negozi, la creazione di una riserva climatica per i vini svizzeri, il telelavoro, l'accesso più rapido a Internet, l'adozione agevolata dei bambini nati mediante procreazione assistita e gli investimenti esteri nelle imprese energetiche svizzere.