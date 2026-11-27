Bilaterali III

Il Consiglio nazionale inizierà il 7 dicembre l'esame del pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione europea, già affrontato dagli Stati in settembre. Sono previste sei giornate di dibattito. L'UDC si oppone al pacchetto, mentre gli altri partiti sono in linea di principio favorevoli. Tra i principali nodi figurano il tipo di referendum cui sottoporre gli accordi, facoltativo oppure obbligatorio, e la protezione dei sindacalisti attivi nelle aziende. Su quest'ultima misura, considerata determinante da sinistra e sindacati per il sostegno all'intero pacchetto, la commissione preparatoria del Nazionale raccomanda un rifiuto, contrariamente a quanto deciso dagli Stati.

LEX UBS

Il Consiglio nazionale esaminerà anche le nuove disposizioni volte a evitare un eventuale intervento statale per salvare UBS in caso di crisi. La commissione competente propone, sulla scia degli Stati, una copertura del 90% delle partecipazioni nelle filiali estere mediante capitale di base di prima classe. In aula saranno discusse proposte comprese tra il 75% e il 100%, percentuale quest'ultima prevista dal progetto governativo. UBS ritiene eccessivi sia il tasso del 90% sia quello del 100%, sostenendo che comprometterebbero la sua competitività internazionale.