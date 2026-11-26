Nonostante questi numeri, il rapporto tra i due è rimasto pressoché invariato. «Abbiamo sempre seguito le nostre strade fin dall'inizio. Ad esempio, non gli ho mai chiesto consigli durante una ricognizione», ha spiegato von Allmen.

Il motivo è legato alle differenze tecniche tra i due sciatori. «Lui ha uno stile di sciata e una tecnica completamente diversi dai miei. Per questo può seguire linee e curve completamente diverse, che io non riesco a fare. In compenso, sono più veloce in altri punti, quando scio un metro fuori dalla linea e prendo meno rischi». Una differenza di cui il 25enne è sempre stato consapevole: «Perciò non mi serve a nulla se mi faccio confondere da un secondo parere che non mi aiuta».