«Consigli inutili, io e Odi diversi»
Franjo von Allmen apprezza ma non segue Odermatt
Sono i volti di punta della squadra svizzera di velocità e vanno d'accordo. Tuttavia, Franjo von Allmen e Marco Odermatt hanno sempre seguito ognuno la propria strada.
Franjo von Allmen apprezza ma non segue Odermatt
Sono i volti di punta della squadra svizzera di velocità e vanno d'accordo. Tuttavia, Franjo von Allmen e Marco Odermatt hanno sempre seguito ognuno la propria strada.
COPPER MOUNTAIN - Da inseguitore a inseguito. Con le tre medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi del 2026, Franjo von Allmen si è consacrato ai vertici dello sci alpino mondiale. Al suo arrivo in Coppa del Mondo, il bernese avrebbe potuto prendere come riferimento un compagno di squadra d'eccezione: Marco Odermatt. Il 25enne ha però sempre preferito seguire la propria strada, come ha raccontato durante una conferenza stampa nell'ambito della settimana pubblicitaria di Swiss-Ski.
Von Allmen meglio di Odi ai grandi appuntamenti
Negli ultimi due anni, il bernese ha ottenuto risultati migliori del nidvaldese nelle principali manifestazioni internazionali. Alle Olimpiadi del 2026 ha conquistato tre ori, mentre Odermatt ha ottenuto due argenti e un bronzo. Ai Mondiali di Saalbach del 2025, invece, von Allmen si era aggiudicato i titoli iridati in discesa e nella combinata a squadre, contro l'unico oro di Odi.
Nonostante questi numeri, il rapporto tra i due è rimasto pressoché invariato. «Abbiamo sempre seguito le nostre strade fin dall'inizio. Ad esempio, non gli ho mai chiesto consigli durante una ricognizione», ha spiegato von Allmen.
Il motivo è legato alle differenze tecniche tra i due sciatori. «Lui ha uno stile di sciata e una tecnica completamente diversi dai miei. Per questo può seguire linee e curve completamente diverse, che io non riesco a fare. In compenso, sono più veloce in altri punti, quando scio un metro fuori dalla linea e prendo meno rischi». Una differenza di cui il 25enne è sempre stato consapevole: «Perciò non mi serve a nulla se mi faccio confondere da un secondo parere che non mi aiuta».
Per la prossima stagione, l'obiettivo principale di von Allmen è trovare maggiore costanza. In Coppa del Mondo, alcuni errori commessi nelle ultime discese gli sono probabilmente costati vittorie o piazzamenti sul podio. Una maggiore regolarità potrebbe permettergli di contendere a Odi la coppa di cristallo della discesa libera. Un altro importante banco di prova saranno i Mondiali di Crans-Montana.