Le dichiarazioni dei dirigenti fanno discutere

Gli esami sono stati effettuati d'intesa con il club e il suo staff medico, subito dopo la comparsa dei primi sintomi neurologici. Appena due mesi prima, il 23enne aveva firmato il ricco rinnovo contrattuale che lo lega al Bayern fino al 30 giugno 2030.

La scorsa settimana Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, membri del consiglio direttivo del club, avevano sollevato pubblicamente la questione di un'eventuale rinuncia allo stipendio. Entrambi avevano inoltre espresso dubbi sulla possibilità che Musiala, alla luce dei suoi problemi neurologici, potesse tornare a giocare ai livelli di un tempo.