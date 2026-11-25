Caso Musiala, il Bayern rivela quando sono comparsi i primi sintomi
Il club bavarese e il management del giocatore si esprimono dopo il loro incontro. Punto centrale: il giocatore è stato sottoposto per la prima volta a controlli dopo il suo rinnovo.
Il club bavarese e il management del giocatore si esprimono dopo il loro incontro. Punto centrale: il giocatore è stato sottoposto per la prima volta a controlli dopo il suo rinnovo.
MONACO DI BAVIERA - Il Bayern Monaco ha fatto chiarezza sulla storia clinica di Jamal Musiala. All'indomani dell'incontro tra la dirigenza del club bavarese e i rappresentanti del calciatore, le parti hanno diffuso una nota congiunta.
«Poiché negli ultimi giorni sono circolate molte voci, il FC Bayern e l'agenzia 11WINS, che segue Jamal, chiariscono: Jamal Musiala è stato sottoposto per la prima volta ad accertamenti per episodi "di assenze temporanee e di breve durata" il 22 aprile 2025».
Le dichiarazioni dei dirigenti fanno discutere
Gli esami sono stati effettuati d'intesa con il club e il suo staff medico, subito dopo la comparsa dei primi sintomi neurologici. Appena due mesi prima, il 23enne aveva firmato il ricco rinnovo contrattuale che lo lega al Bayern fino al 30 giugno 2030.
La scorsa settimana Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, membri del consiglio direttivo del club, avevano sollevato pubblicamente la questione di un'eventuale rinuncia allo stipendio. Entrambi avevano inoltre espresso dubbi sulla possibilità che Musiala, alla luce dei suoi problemi neurologici, potesse tornare a giocare ai livelli di un tempo.
«Pieno sostegno» a Musiala
Prima della sfida di Champions League contro il Lilla, il presidente del Bayern Herbert Hainer e i dirigenti Jan-Christian Dreesen e Max Eberl hanno incontrato i rappresentanti del giocatore, Christian Schmid e Tobias Altschäffl, nella sede del club a Monaco. Il confronto è stato definito «costruttivo».
«La salute del giocatore viene prima di tutto per entrambe le parti. Jamal Musiala riceve pieno sostegno nel suo percorso di ritorno», si legge nella nota. Il Bayern e l'entourage del calciatore hanno inoltre concordato di proseguire il dialogo all'insegna della collaborazione e della riservatezza.