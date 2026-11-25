Il Lugano "prende" Dmytro Timashov
Lo svedese rimarrà alla Cornèr Arena fino al termine della stagione
Steinmann: «Dmytro ha accumulato esperienza in tutte le leghe più importanti del mondo, ha doti offensive importanti ed è molto motivato».
Lo svedese rimarrà alla Cornèr Arena fino al termine della stagione
Steinmann: «Dmytro ha accumulato esperienza in tutte le leghe più importanti del mondo, ha doti offensive importanti ed è molto motivato».
LUGANO - Le prestazioni altalenanti, come quella offerta martedì sera contro il Bienne, e una classifica problematica non hanno tolto determinazione al Lugano che anzi, per tentare di limitare i danni ha rinforzato la rosa a disposizione di coach Mitell.
La lunga lista di giocatori infortunati e la conseguente incertezza sui tempi di rientro alle competizioni dei diversi elementi, in particolare degli attaccanti, hanno infatti spinto la società bianconera (che nelle prossime settimane potrebbe tra l'altro vedere partire i suoi migliori U20, impegnati nei Mondiali) a intervenire sul mercato ingaggiando fino al termine della stagione il 30enne attaccante svedese Dmytro Timashov.
Timashov è cresciuto in Svezia nei settori giovanili dapprima del Djurgardens di Stoccolma, poi del Modo Hockey, prima di tuffarsi tra il 2014 e il 2022 in una lunga avventura in Nordamerica.
Draftato al quinto turno nel 2015 dai Toronto Maple Leafs, era stato designato nella stagione precedente Rookie of the Year della Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL), quando indossava la maglia dei Quebec Remparts e aveva collezionato 90 punti in Regular Season alla sua prima annata. Tra il 2016 e il 2022 Timashov ha giocato 45 partite in NHL con i Toronto Maple Leafs, i Detroit Red Wings e i New York Islanders, mettendosi particolarmente in evidenza nell’AHL dove ha disputato complessivamente 264 partite (140 punti) con i Toronto Marlies, con cui ha trionfato nella Calder Cup e con i Bridgeport Islanders.
Rientrato in Europa nel corso del campionato 2021/22, ha messo a disposizione le sue qualità del Brynäs, in Svezia, dell’HK Sochi e dell’Admiral Vladivostok nella KHL, dell’Ajoie e del Ginevra in Svizzera e nelle prime venti partite della stagione in corso del Nitra in Slovacchia (20 partite, 18 punti).
«Alla luce degli infortuni a lungo termine con cui siamo confrontati da tempo, siamo arrivati al punto di dover aggiungere giocatori al line-up - ha spiegato Janick Steinmann, GM bianconero - Dmytro ha accumulato esperienza in tutte le leghe più importanti del mondo hockeistico, ha doti offensive importanti ed è molto motivato per giocare da subito nella nostra squadra».