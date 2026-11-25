Timashov è cresciuto in Svezia nei settori giovanili dapprima del Djurgardens di Stoccolma, poi del Modo Hockey, prima di tuffarsi tra il 2014 e il 2022 in una lunga avventura in Nordamerica.

Draftato al quinto turno nel 2015 dai Toronto Maple Leafs, era stato designato nella stagione precedente Rookie of the Year della Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL), quando indossava la maglia dei Quebec Remparts e aveva collezionato 90 punti in Regular Season alla sua prima annata. Tra il 2016 e il 2022 Timashov ha giocato 45 partite in NHL con i Toronto Maple Leafs, i Detroit Red Wings e i New York Islanders, mettendosi particolarmente in evidenza nell’AHL dove ha disputato complessivamente 264 partite (140 punti) con i Toronto Marlies, con cui ha trionfato nella Calder Cup e con i Bridgeport Islanders.