Al Como basta un gol per gioire un'altra volta in Champions
Al Sinigaglia un gol di Milla ha permesso di battere l'AEK Atene. Napoli raggiunto sul 2-2 dal City nel finale di match. Cinque su cinque per il Real.
Al Sinigaglia un gol di Milla ha permesso di battere l'AEK Atene. Napoli raggiunto sul 2-2 dal City nel finale di match. Cinque su cinque per il Real.
|97
|Robert Sanchez
|27
|Yan Couto 65'
|99
|Trevoh Chalobah 80'
|4
|Jacobo Ramon
|3
|Alex Valle
|6
|Luis Milla
|5
|Maximo Perrone
|7
|Lucas Da Cunha 88'
|10
|Nico Paz
|20
|Martin Baturina 81'
|9
|Anastasios Douvikas
|Thomas Strakosha
|1
|Lazaros Rota
|12
|Harold Moukoudi
|2
|Filipe Relvas
|44
|Stavros Pilios
|3
|79' Lovro Majer
|14
|80' Milan Vitalis
|27
|Razvan Marin
|18
|62' Dereck Kutesa
|7
|74' Luka Jovic
|9
|74' Mijat Gacinovic
|8
|1
|Gianluigi Donnarumma
|27
|Matheus Nunes
|6
|Marc Guehi
|24
|Josko Gvardiol
|33
|Nico O'Reilly
|5
|Elliot Anderson
|32
|Ayyoub Bouaddi
|37
|Allan Dias 55'
|17
|Enzo Fernandez 63'
|10
|Rayan Cherki
|9
|Erling Haaland
|56
|Ryan McAidoo
|22
|Vitor Reis
|7
|Iliman Ndiaye 63'
|21
|Rayan Ait Nouri
|75
|Floyd Samba
|47
|Phil Foden
|82
|Rico Lewis
|8
|Mateo Kovacic
|3
|Ruben Dias
|45
|Abdukodir Khusanov
|28
|Geronimo Rulli
|11
|Jeremy Doku 55'
|Vanja Milinkovic-Savic
|32
|Sam Beukema
|31
|Amir Rrahmani
|13
|Mathias Olivera
|17
|Matteo Politano
|21
|Billy Gilmour
|6
|75' Kevin De Bruyne
|11
|Scott McTominay
|8
|Leonardo Spinazzola
|37
|Noa Lang
|70
|75' Rasmus Hoejlund
|19
|Andrea Chiummariello
|38
|Nikita Contini
|14
|75' Frank Anguissa
|99
|David Neres
|7
|David Antonio Spinelli
|41
|75' Giovane Nascimento
|23
|Lorenzo Lucca
|20
COMO - Quarta vittoria in cinque partite di Champions League per il Como, che questa sera al Sinigaglia ha piegato 1-0 l'AEK Atene. Dopo il rigore fallito dall'ex Losanna Da Cunha nel primo tempo, a decidere la sfida è stato Milla nella ripresa con un gran destro da fuori area. I lariani sono così saliti al terzo posto in classifica con 12 punti, gli stessi del PSG (in campo domani contro la Roma) e del Betis Siviglia (vittorioso 2-0 sul campo dello Slovan).
Prosegue il cammino a punteggio pieno del Real Madrid, che ha centrato il quinto successo in altrettante partite battendo 5-1 il PSV. Dopo l'iniziale vantaggio di Perisic, i madrileni hanno ribaltato il risultato nella ripresa grazie alle reti di Valverde, Bellingham, Mbappé (doppietta) e Vinicius.
Ha sfiorato una vittoria di prestigio il Napoli, raggiunto sul 2-2 dal Manchester City all'Etihad Stadium grazie alla rete di Cherki all'86'. Hojlund e Lang avevano portato per due volte in vantaggio i campani, con Bouaddi autore del momentaneo 1-1.
Parità (1-1) anche fra l'Arsenal e il Borussia Dortmund di Kobel, mentre il Porto si è imposto 1-0 sul campo del Feyenoord e il Lipsia ha piegato 3-1 il Lens.
Nelle sfide delle 18.45, l'Aston Villa di Manzambi è caduto per 1-0 sul campo del Galatasaray, mentre il Bodø/Glimt ha superato con lo stesso risultato il LASK.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Real Madrid
|5
|15
|5
|0
|0
|18
|8
|10
|2
|Paris Saint Germain
|4
|12
|4
|0
|0
|20
|5
|15
|3
|Como
|5
|12
|4
|0
|1
|20
|6
|14
|4
|Real Betis
|5
|12
|4
|0
|1
|10
|6
|4
|5
|Arsenal FC
|5
|11
|3
|2
|0
|9
|4
|5
|6
|Manchester City
|5
|10
|3
|1
|1
|14
|9
|5
|7
|Borussia Dortmund
|5
|10
|3
|1
|1
|8
|6
|2
|8
|Barcelona
|4
|9
|3
|0
|1
|14
|6
|8
|9
|Aston Villa
|5
|9
|3
|0
|2
|12
|7
|5
|10
|Liverpool FC
|4
|9
|3
|0
|1
|14
|10
|4
|11
|Club Brugge
|4
|9
|3
|0
|1
|11
|7
|4
|12
|Sporting CP
|4
|9
|3
|0
|1
|8
|4
|4
|13
|Galatasaray
|5
|9
|3
|0
|2
|9
|9
|0
|14
|Bayern Monaco
|4
|8
|2
|2
|0
|12
|5
|7
|15
|Vfb Stuttgart
|4
|7
|2
|1
|1
|7
|4
|3
|16
|Bodoe/Glimt
|5
|7
|2
|1
|2
|5
|9
|-4
|17
|Inter
|4
|6
|2
|0
|2
|8
|6
|2
|18
|LASK
|5
|6
|2
|0
|3
|10
|10
|0
|19
|Manchester United
|4
|6
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|20
|FC Porto
|5
|6
|2
|0
|3
|7
|7
|0
|21
|Rb Leipzig
|5
|6
|2
|0
|3
|8
|12
|-4
|22
|Fenerbahce Istanbul
|4
|5
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|23
|Roma
|4
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|2
|24
|Shakhtar Donetsk
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|25
|Viking
|4
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
|26
|Atletico Madrid
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|27
|Napoli
|5
|4
|1
|1
|3
|8
|13
|-5
|28
|PSV Eindhoven
|5
|4
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|29
|Villarreal CF
|4
|3
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|30
|Sabah FK
|4
|3
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|31
|Aek Athens
|5
|3
|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|32
|Feyenoord Rotterdam
|5
|3
|1
|0
|4
|4
|12
|-8
|33
|Lens
|5
|3
|1
|0
|4
|5
|19
|-14
|34
|Slavia Prague
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|35
|Lille
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|36
|Slovan Bratislava
|5
|0
|0
|0
|5
|1
|19
|-18