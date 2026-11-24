Ha sfiorato una vittoria di prestigio il Napoli, raggiunto sul 2-2 dal Manchester City all'Etihad Stadium grazie alla rete di Cherki all'86'. Hojlund e Lang avevano portato per due volte in vantaggio i campani, con Bouaddi autore del momentaneo 1-1.

Parità (1-1) anche fra l'Arsenal e il Borussia Dortmund di Kobel, mentre il Porto si è imposto 1-0 sul campo del Feyenoord e il Lipsia ha piegato 3-1 il Lens.

