Veniamo manipolati dall’IA (senza che ce ne accorgiamo)
L'intelligenza artificiale ha la tendenza ad essere persuasiva, a volte persino manipolatoria. Ma come riesce a farlo? Presto non saremo più autonomi nel prendere le nostre decisioni? Un esperto ha creato un quaderno per "addestrarsi" a tenere testa ai chatbot.
LUGANO - L'intelligenza artificiale può essere un valido alleato nella vita quotidiana, ma quanto siamo davvero in grado di riconoscere quando le sue risposte influenzano il nostro modo di pensare e le nostre decisioni?
Tra risposte compiacenti, rassicurazioni e un'autorevolezza solo apparente, il rischio è quello di lasciarsi convincere, di farsi... manipolare.
A esplorare questi meccanismi è Alessandro Trivilini, esperto di sicurezza informatica e informatica forense, autore del "Quaderno degli esercizi contro la manipolazione IA". Una manciata di pagine di facile lettura, con tanto di esercizi pratici, per imparare a riconoscere le strategie persuasive dell'IA, verificare le informazioni e mantenere la propria autonomia di giudizio.
Nel titolo si utilizza un'espressione forte: «manipolazione dell'intelligenza artificiale». Non si rischia di alimentare la diffidenza verso queste tecnologie?
«Non credo che parlare di manipolazione significhi alimentare la diffidenza verso l'intelligenza artificiale. Significa piuttosto riconoscere un rischio concreto, non immaginario. Lo stesso articolo 5 del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act) riconosce questo rischio, arrivando a vietare determinate pratiche manipolative capaci di compromettere la libertà decisionale delle persone e provocare danni significativi. Questo ci deve far riflettere sulla relazione che instauriamo quotidianamente con i chatbot. Senza un adeguato pensiero critico, possiamo finire per considerare affidabile ciò che l'algoritmo ci suggerisce, semplicemente perché viene presentato in modo convincente. Il rischio nasce quando confondiamo la capacità statistica dell'IA di formulare una risposta convincente con la sua capacità di fornire una risposta corretta e fondata sulla competenza. Il mio obiettivo, quindi, non è alimentare la diffidenza verso l'IA, ma promuovere la consapevolezza necessaria per utilizzarla senza rinunciare alla nostra autonomia di giudizio».
L'IA può influenzare le nostre decisioni anche senza mentire e senza avere intenzioni manipolatorie. È una forma di condizionamento più insidiosa proprio perché spesso non ce ne rendiamo conto?
«Sì, ed è proprio questo uno degli aspetti più delicati della relazione tra esseri umani e intelligenza artificiale. Non è necessario che un chatbot menta per influenzare una nostra decisione. Può essere sufficiente il modo in cui formula una risposta, seleziona le informazioni, utilizza un linguaggio capace di suscitare emozioni, pone una domanda oppure conferma una nostra convinzione. Pensiamo a una persona che chiede all'IA un consiglio su una decisione importante. Se il chatbot risponde valorizzando soprattutto gli elementi che confermano ciò che la persona desidera già fare, senza evidenziare adeguatamente le alternative o le possibili conseguenze, può rafforzare una convinzione senza aver necessariamente fornito informazioni false. Questo fenomeno è particolarmente insidioso perché si manifesta all'interno di una conversazione che percepiamo come naturale, autorevole, disponibile e apparentemente competente».
Siamo davvero tutti ugualmente esposti al rischio di essere manipolati?
«Non necessariamente. Lo strumento tecnologico può essere lo stesso per tutti, ma l'utilizzo che ne facciamo, le nostre esperienze, la nostra curiosità, le conoscenze e la capacità di valutare criticamente le risposte possono essere molto diversi. C'è però un aspetto che merita particolare attenzione: l'intelligenza artificiale è in grado di adattare il proprio linguaggio e le proprie risposte alle caratteristiche dell'interlocutore. Attraverso l'analisi dei contenuti che condividiamo, delle nostre domande e, quando disponibili, delle informazioni conservate dalle interazioni precedenti, un chatbot può costruire una comunicazione sempre più personalizzata, quasi sartoriale, ad personam. Questo significa che due persone possono utilizzare lo stesso sistema, porre domande simili e ricevere risposte formulate in modo diverso, anche in funzione del contesto e delle informazioni disponibili su ciascuna di loro. Per questo ho pensato a un quaderno accessibile a un pubblico ampio: non per insegnare a tutti a utilizzare l'IA nello stesso modo, ma per allenare ciascuno a riconoscere i meccanismi che possono influenzare il proprio giudizio».
Lei propone di non rifiutare i consigli dell'IA, ma di imparare a valutarli. In concreto, qual è il comportamento che vorrebbe adottasse chi ha completato questo quaderno?
«Vorrei che, dopo aver completato il quaderno, una persona acquisisse una semplice abitudine: fermarsi quattro secondi prima di accettare una risposta dell'IA o chiedere ulteriori informazioni. È quella che chiamo la regola dei quattro secondi, nata dalla mia esperienza ventennale nella prevenzione delle truffe informatiche, in particolare del phishing. Nel corso degli anni ho osservato quanto sia importante interrompere le reazioni impulsive provocate da messaggi che suscitano paura, urgenza, disagio, ma anche entusiasmo o rassicurazione. In queste situazioni entrano in gioco tre elementi fondamentali: memoria, linguaggio e attenzione. Le nostre esperienze precedenti, le parole utilizzate e ciò su cui concentriamo l'attenzione possono influenzare il modo in cui interpretiamo una risposta e decidiamo come reagire. Il rischio è quello di dire istintivamente "SÌ" quando sarebbe più opportuno fermarsi e valutare se dire "NO". La regola dei quattro secondi serve proprio a interrompere questa reazione automatica. Prima di proseguire la conversazione con il chatbot, proviamo a riconoscere l'emozione, positiva o negativa, provocata dalla risposta precedente, a recuperare il controllo della nostra attenzione e a mantenere la giusta distanza critica nella relazione che instauriamo con l'IA».
Ma se una persona cerca conferme anziché un confronto, il gioco si fa duro.
«È un po' come un gatto che cerca di afferrarsi la coda: la persona cerca conferme alle proprie convinzioni e l'IA, attraverso risposte formulate in modo convincente, può rafforzarle ulteriormente. A sua volta, la persona, sentendosi rassicurata, sarà portata a cercare nuove conferme. Si può così creare un circolo vizioso nel quale diventa sempre più difficile distinguere tra una convinzione personale e una valutazione realmente fondata. Una persona che non ha sviluppato un adeguato pensiero critico può essere particolarmente vulnerabile a questo meccanismo, perché rischia di attribuire maggiore credibilità alle risposte che confermano ciò che già pensa. Ma anche lo strumento ha un ruolo importante. Un chatbot progettato per essere disponibile, collaborativo e rassicurante può, in determinate circostanze, privilegiare risposte compiacenti anziché mettere in discussione le convinzioni dell'interlocutore. Per questo è fondamentale sviluppare la consapevolezza necessaria a riconoscere i meccanismi di persuasione che possono influenzare le nostre convinzioni e orientare le nostre decisioni».
Dove traccia concretamente il confine tra persuasione, influenza e manipolazione? E come evitare che il lettore finisca per vedere un pericolo in qualsiasi interazione con l'IA?
«Immaginiamo di utilizzare un navigatore per raggiungere una destinazione. L'influenza si manifesta quando il navigatore ci suggerisce un percorso e noi lo prendiamo in considerazione. La persuasione interviene quando ci propone quel percorso spiegandoci che è più veloce, più breve o meno trafficato, fornendoci elementi per convincerci della sua convenienza. La manipolazione, invece, si verifica quando il sistema cerca di orientarci verso un determinato percorso sfruttando le nostre vulnerabilità, nascondendo informazioni importanti o alterando la nostra percezione delle alternative, compromettendo così la nostra libertà di scelta. Con l'intelligenza artificiale accade qualcosa di simile, ma con una differenza importante: il chatbot può dialogare con noi, adattare il linguaggio alle nostre risposte e, in determinate condizioni, utilizzare informazioni che ha acquisito sul nostro conto. Il confine, quindi, non è semplicemente quanto una risposta sia convincente, ma come viene costruita, quali informazioni ci vengono presentate e quanto rimaniamo liberi di valutare le alternative. Il messaggio del quaderno è: non dobbiamo smettere di utilizzare il navigatore, ma imparare a fidarci delle sue indicazioni, senza dimenticare che siamo noi a decidere dove andare, quale strada percorrere e, soprattutto, a verificare che la destinazione raggiunta sia quella corretta».
Negli esempi si affrontano anche questioni molto personali: si chiede all'IA un aiuto nella scelta di un prodotto, un parere sull'opportunità di cambiare lavoro o addirittura indicazioni su come investire i propri risparmi. Non le nascondo una certa inquietudine: non rischiamo, affidandoci a uno strumento così abile nel formulare risposte e soluzioni, di perdere progressivamente fiducia nel nostro istinto e nella nostra esperienza? In altre parole, non corriamo il pericolo di delegare a un software una capacità decisionale che dovremmo continuare ad allenare autonomamente?
«È un rischio concreto, soprattutto quando iniziamo a confondere la comodità di ricevere una risposta con la capacità di prendere una decisione. Pensiamo a una situazione molto semplice: quando dobbiamo fare un calcolo, oggi utilizziamo quasi automaticamente una calcolatrice. È uno strumento straordinariamente utile, ma se smettiamo completamente di esercitare il calcolo mentale, rischiamo progressivamente di perdere familiarità con questa capacità. Con l'intelligenza artificiale il problema può diventare ancora più delicato, perché non le chiediamo soltanto di eseguire un calcolo, ma anche di ragionare, valutare alternative e suggerirci decisioni che riguardano la nostra vita. Il rischio non è tanto perdere il nostro istinto, che peraltro non è sempre affidabile, quanto abituarci a cercare una conferma esterna prima ancora di aver formulato un giudizio personale. Per questo credo sia importante mantenere una semplice abitudine: prima di chiedere un consiglio all'IA, proviamo a formulare una nostra valutazione, anche provvisoria. Poi utilizziamo il chatbot per confrontarla con altre possibilità, individuare ciò che non abbiamo considerato e mettere alla prova il nostro ragionamento. In questo modo l'IA non diventa uno strumento che decide al posto nostro, ma un interlocutore che può aiutarci a decidere meglio».
C'è poi una questione generazionale. La mia generazione ha sviluppato le proprie capacità decisionali in un'epoca in cui questi strumenti semplicemente non esistevano. Oggi possiamo cercare di utilizzarli mantenendo un approccio critico, forti anche di un'esperienza maturata prima dell'avvento dell'IA. Ma cosa accadrà a chi crescerà in un mondo in cui questi strumenti saranno una presenza costante fin dall'infanzia? Abbiamo già generazioni accusate di sviluppare una relazione tossica con i propri smartphone, non rischiamo che il problema si sposti ancora più in profondità, arrivando a condizionare non soltanto le nostre abitudini, ma anche il modo in cui pensiamo e prendiamo decisioni?
«È una domanda fondamentale, perché riguarda non soltanto il rapporto con la tecnologia, ma il modo in cui le nuove generazioni svilupperanno la propria autonomia di pensiero. Non dimentichiamo che i giovani di oggi saranno gli adulti di domani, quelli che prenderanno decisioni importanti per la società e che, un giorno, si prenderanno cura anche di noi quando saremo anziani. Abbiamo quindi una responsabilità precisa: fare il possibile affinché sviluppino e rafforzino il proprio pensiero critico, imparando a utilizzare l'intelligenza artificiale senza rinunciare alla capacità di ragionare e decidere autonomamente. Proviamo a immaginare un bambino che impara ad andare in bicicletta. Le rotelle sono un aiuto prezioso: gli permettono di prendere confidenza con il mezzo, di sentirsi sicuro e di imparare gradualmente. Ma se non le togliamo mai, rischia di non sviluppare pienamente la capacità di mantenere l'equilibrio da solo. Con l'intelligenza artificiale potrebbe accadere qualcosa di simile. Questo non significa che le nuove generazioni siano destinate a perdere le proprie capacità cognitive. Non abbiamo elementi sufficienti per affermarlo in modo così categorico. Significa però che dobbiamo prestare attenzione a come queste capacità vengono sviluppate e allenate».