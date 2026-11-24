Dove traccia concretamente il confine tra persuasione, influenza e manipolazione? E come evitare che il lettore finisca per vedere un pericolo in qualsiasi interazione con l'IA?

«Immaginiamo di utilizzare un navigatore per raggiungere una destinazione. L'influenza si manifesta quando il navigatore ci suggerisce un percorso e noi lo prendiamo in considerazione. La persuasione interviene quando ci propone quel percorso spiegandoci che è più veloce, più breve o meno trafficato, fornendoci elementi per convincerci della sua convenienza. La manipolazione, invece, si verifica quando il sistema cerca di orientarci verso un determinato percorso sfruttando le nostre vulnerabilità, nascondendo informazioni importanti o alterando la nostra percezione delle alternative, compromettendo così la nostra libertà di scelta. Con l'intelligenza artificiale accade qualcosa di simile, ma con una differenza importante: il chatbot può dialogare con noi, adattare il linguaggio alle nostre risposte e, in determinate condizioni, utilizzare informazioni che ha acquisito sul nostro conto. Il confine, quindi, non è semplicemente quanto una risposta sia convincente, ma come viene costruita, quali informazioni ci vengono presentate e quanto rimaniamo liberi di valutare le alternative. Il messaggio del quaderno è: non dobbiamo smettere di utilizzare il navigatore, ma imparare a fidarci delle sue indicazioni, senza dimenticare che siamo noi a decidere dove andare, quale strada percorrere e, soprattutto, a verificare che la destinazione raggiunta sia quella corretta».

Negli esempi si affrontano anche questioni molto personali: si chiede all'IA un aiuto nella scelta di un prodotto, un parere sull'opportunità di cambiare lavoro o addirittura indicazioni su come investire i propri risparmi. Non le nascondo una certa inquietudine: non rischiamo, affidandoci a uno strumento così abile nel formulare risposte e soluzioni, di perdere progressivamente fiducia nel nostro istinto e nella nostra esperienza? In altre parole, non corriamo il pericolo di delegare a un software una capacità decisionale che dovremmo continuare ad allenare autonomamente?

«È un rischio concreto, soprattutto quando iniziamo a confondere la comodità di ricevere una risposta con la capacità di prendere una decisione. Pensiamo a una situazione molto semplice: quando dobbiamo fare un calcolo, oggi utilizziamo quasi automaticamente una calcolatrice. È uno strumento straordinariamente utile, ma se smettiamo completamente di esercitare il calcolo mentale, rischiamo progressivamente di perdere familiarità con questa capacità. Con l'intelligenza artificiale il problema può diventare ancora più delicato, perché non le chiediamo soltanto di eseguire un calcolo, ma anche di ragionare, valutare alternative e suggerirci decisioni che riguardano la nostra vita. Il rischio non è tanto perdere il nostro istinto, che peraltro non è sempre affidabile, quanto abituarci a cercare una conferma esterna prima ancora di aver formulato un giudizio personale. Per questo credo sia importante mantenere una semplice abitudine: prima di chiedere un consiglio all'IA, proviamo a formulare una nostra valutazione, anche provvisoria. Poi utilizziamo il chatbot per confrontarla con altre possibilità, individuare ciò che non abbiamo considerato e mettere alla prova il nostro ragionamento. In questo modo l'IA non diventa uno strumento che decide al posto nostro, ma un interlocutore che può aiutarci a decidere meglio».