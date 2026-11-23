L'UDC dà il via alla campagna elettorale
I candidati si preparano a coinvolgere il territorio con eventi e incontri per rafforzare la presenza in Gran Consiglio.
MENDRISIO - I candidati dell'UDC del Mendrisiotto si sono riuniti domenica sera per dare ufficialmente il via alla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni cantonali. Un incontro conviviale, durante il quale gli aspiranti al Gran Consiglio hanno condiviso idee, obiettivi e ambizioni per i mesi a venire.
A incoraggiare il gruppo è arrivato anche un videomessaggio da Berna del consigliere nazionale Paolo Pamini, che ha voluto far sentire la propria vicinanza ai candidati.
Come riferisce Lucio Lorenzon (UDC), l'incontro segna l'inizio di una campagna che vedrà i candidati impegnati sul territorio attraverso manifestazioni, eventi e occasioni di dialogo con la popolazione.
L'obiettivo dichiarato è rafforzare la rappresentanza liberal-conservatrice del Mendrisiotto in Gran Consiglio, portando all'attenzione delle istituzioni cantonali le esigenze e le sensibilità del distretto.
La campagna, secondo quanto comunicato, punterà in particolare sull'ascolto dei cittadini e sulla vicinanza al territorio, con l'intenzione di proporre soluzioni concrete alle sfide che attendono il Cantone e il Mendrisiotto.