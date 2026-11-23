È morto il 14enne travolto nella notte da un'automobile a Biasca
Il ragazzo aveva riportato ferite gravissime. Fermato un 50enne che, dopo l'investimento, aveva continuato a guidare.
BIASCA - È spirato in ospedale il 14enne, investito nella tarda serata del 21 novembre in Via Guisan a Biasca.
Il giovane, travolto da una vettura che sopraggiungeva mentre si trovava alla guida della sua bicicletta, aveva riportato ferite gravissime.
A confermare il decesso, via nota, è la stessa Polizia cantonale. Su Facebook, si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio alla famiglia.
«Non è giusto. Non è giusto che una vita così giovane venga spezzata, che i sogni di un ragazzo si fermino così, che una famiglia debba affrontare un dolore tanto immenso», scrive su Facebook un utente.
Alla guida del veicolo che l'ha investito, e che ha poi continuato la sua strada imperterrito fino a impattare contro una vettura parcheggiata poco più avanti c'era un 50enne domiciliato nella regione. A contribuire al fermo, l'intervento di un passante.
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