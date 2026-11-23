Il corteo di sabato «contro il riarmo e le guerre»
Ritrovo alle 14.30 sullo spiazzo Usi/Supsi, arrivo in Piazza Indipendenza
Ritrovo alle 14.30 sullo spiazzo Usi/Supsi, arrivo in Piazza Indipendenza
LUGANO - A Lugano si scende in piazza per la pace a pochi giorni dall'arrivo in città dei rappresentanti dei governi dell'OSCE. Un appello lanciato in vista della conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in programma dal 1° al 4 dicembre 2026, convoca una manifestazione sabato 28 novembre alle 14.30, con partenza dal campus USI/SUPSI di via La Santa a Viganello.
All'appuntamento i governi sono chiamati a discutere di pace, sicurezza e cooperazione internazionale. Ed è proprio qui che i promotori del corteo sollevano la loro obiezione: quale pace può essere costruita, si chiedono, «mentre molti di questi stessi governi alimentano la corsa agli armamenti, sostengono guerre e interventi militari, partecipano a politiche di aggressione e contribuiscono, direttamente o indirettamente, alla violazione del diritto internazionale?». Non si può accettare «che si parli di pace mentre si prepara la guerra».
Dall'Ucraina alla Palestina, dall'Iran alle molte altre regioni devastate da guerre e occupazioni, sottolinea l'appello, sono soprattutto le popolazioni civili a pagare il prezzo delle politiche di potenza: morti, distruzioni, sfollamenti e negazione dei diritti fondamentali. Di qui il rifiuto di «tutte le guerre di aggressione, le occupazioni militari e ogni forma di imperialismo, senza eccezioni e senza doppi standard», e la rivendicazione del diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione: una pace autentica «non può essere imposta con le armi».
Il secondo asse della mobilitazione riguarda le priorità di spesa: mentre crescono i bilanci militari, i bisogni sociali vengono sacrificati, quando invece sanità, scuola, salari, pensioni, alloggi, servizi pubblici e ambiente dovrebbero venire prima. Un richiamo rivolto anche alla Svizzera, dove i promotori chiedono di opporsi «alla logica del riarmo»: la neutralità, concludono, non deve diventare una copertura per gli interessi economici e strategici legati alle guerre.