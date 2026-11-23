All'appuntamento i governi sono chiamati a discutere di pace, sicurezza e cooperazione internazionale. Ed è proprio qui che i promotori del corteo sollevano la loro obiezione: quale pace può essere costruita, si chiedono, «mentre molti di questi stessi governi alimentano la corsa agli armamenti, sostengono guerre e interventi militari, partecipano a politiche di aggressione e contribuiscono, direttamente o indirettamente, alla violazione del diritto internazionale?». Non si può accettare «che si parli di pace mentre si prepara la guerra».