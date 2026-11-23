Ma digitalizzare non basta, ha avvertito Gehri, se gli stessi moduli vengono semplicemente trasferiti online. Il direttore dell'USAM Urs Furrer ha fatto un esempio concreto: a ogni assunzione, le imprese devono inviare notifiche separate ad AVS, cassa pensione e assicurazione infortuni. E ha richiamato una massima: «Se non è necessario fare una legge, è necessario non farla».