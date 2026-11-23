Aziende sepolte dalla burocrazia: «Perso più di un giorno a settimana di lavoro»
E pesa soprattutto sulle Piccole medie imprese, che non dispongono del personale predisposto. Il risultato di un sondaggio svolto da USAM, AITI e Camera di commercio.
GORDOLA - Turni e assenze da registrare, autorizzazioni che tardano ad arrivare, gli stessi dati da comunicare a più uffici. Per le piccole e medie imprese ticinesi la burocrazia è la sfida principale.
È quanto emerge da un sondaggio presentato oggi a Gordola da USAM, AITI e Camera di commercio del canton Ticino (Cc-Ti). L'indagine ha coinvolto una ventina di associazioni economiche del cantone: l'80% indica la burocrazia tra i problemi più pesanti, davanti alla carenza di personale qualificato.
Il conto si misura in ore. Secondo le stime raccolte, le imprese dedicano più frequentemente da sei a dieci ore alla settimana a formulari e documenti. Quasi una risposta su cinque indica addirittura più di undici ore. A pesare sono soprattutto le norme sul lavoro, la protezione dei dati, le procedure di autorizzazione e la necessità di fornire più volte le stesse informazioni.
Per il presidente dell'USAM Fabio Regazzi è «tempo sottratto a commesse, clienti, innovazione e formazione degli apprendisti». A livello nazionale, l'USAM stima che la regolamentazione costi circa 80 miliardi di franchi all'anno, pari al 10% del PIL. Da qui la richiesta al Consiglio federale di introdurre da tre a cinque riforme concrete ogni anno.
La presidente di AITI Nicoletta Casanova ha sottolineato che le stesse regole non hanno lo stesso peso per tutte le aziende: «Una grande azienda ha giuristi e uffici del personale, in una ditta di dieci dipendenti tutto ricade sul titolare. Per l'industria, poi, i tempi incerti delle autorizzazioni possono tradursi in commesse perse o in investimenti fatti altrove».
Il presidente della Cc-Ti Andrea Gehri ha invece chiesto «di eliminare gli adempimenti inutili, chiedere i dati una volta sola, accelerare le autorizzazioni e misurare l'effetto reale delle semplificazioni».
Ma digitalizzare non basta, ha avvertito Gehri, se gli stessi moduli vengono semplicemente trasferiti online. Il direttore dell'USAM Urs Furrer ha fatto un esempio concreto: a ogni assunzione, le imprese devono inviare notifiche separate ad AVS, cassa pensione e assicurazione infortuni. E ha richiamato una massima: «Se non è necessario fare una legge, è necessario non farla».