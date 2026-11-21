Ecco perché dovete andare a vivere proprio qui: il video
Il Comune di Onsernone sta vivendo un calo di natalità allarmante. Le idee per tentare di arginare il problema suscitano curiosità.
ONSERNONE - Nel 1870 gli abitanti erano circa 3'500. Oggi sono circa 640. Il calo delle nascite che avvolge l'Europa si abbatte in maniera drammatica in Valle Onsernone. Dove il Municipio locale ha deciso di correre ai ripari lanciando una serie di iniziative interessanti.
«A fare più notizia nelle scorse settimane è stato il cosiddetto Assegno Vita – specifica il municipale Nadir Cortesi –. Vale a dire un contributo comunale che può arrivare fino a 5'000 franchi per le coppie residenti che ricorrono alla procreazione medicalmente assistita, in vitro».
Tante altre idee
Ma il Comune di Onsernone in realtà ha messo sul tavolo tante altre idee.
«Ad esempio incentivi per i residenti – riprende Cortesi –. Come un sostegno concreto alle attività extra scolastiche dei bambini».
In consiglio comunale verrà discussa presto un'ulteriore proposta. Se abiti stabilmente in Onsernone, hai un figlio e lo mandi nella locale scuola di Loco ricevi fino a 5'000 franchi di sostegno.
«Se ne parlerà – afferma Cortesi –. Tutti si lamentano della denatalità. Noi vogliamo fare qualcosa di concreto. Siamo tra le dieci località più in crisi della Svizzera da questo punto di vista. Non possiamo più aspettare. Invogliare le famiglie a venire da noi significa anche potenziare la possibilità di lavorare da casa e quindi faremo di tutto per migliorare la nostra fibra ottica».
La scelta
Ma perché una persona, una coppia, una famiglia dovrebbe venire ad abitare in Onsernone? In una giornata uggiosa lo abbiamo chiesto alla popolazione locale.
«Dopo gli studi a Zurigo – racconta una signora – mi sono detta: o vivo in una grande città oppure torno alle origini. Ho optato per la seconda possibilità. Vivo a Mosogno ed essendo architetta ho praticamente l'ufficio in casa. Questa scelta mi ha permesso di vivere in maniera sana».
Più o meno sulla stessa lunghezza d'onda un anziano che cammina sotto la pioggia. «È un po' scomoda, ma è una bella valle. Sono venuto qui 15 anni fa e rifarei la stessa scelta».
Vince la natura
«Io invece mi sono appena trasferito – ammette un passante –. Sono qui da sei mesi. Abitare in mezzo alla natura è il massimo».
Cortesi a tal proposito è esplicito: «Sempre più persone cercano il rapporto con la natura, la tranquillità e i rapporti sociali genuini. Qui li trovano».
Da un vicolo sbuca un ragazzo con il berretto dell'Ambrì in testa. È un po' di corsa, ma si ferma volentieri a chiacchierare. «Per i giovani di cose da fare ce ne sono – sottolinea –. Ci sono varie società che creano movimento».
«Sono originaria della Germania – conclude una signora simpatica –. Ho deciso di vivere stabilmente in Onsernone perché qui la gente è gentile, i prezzi sono più bassi rispetto alla città e poi c'è la privacy».
La nota
Alcune immagini del video in allegato sono state gentilmente messe a disposizione da Andrea Voumard, consigliere comunale di Onsernone. In particolare le panoramiche realizzate col bel tempo.