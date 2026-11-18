Secondo le informazioni disponibili, un'infezione avrebbe provocato ulteriori complicazioni nel suo quadro clinico. Stando a quanto riportato dall'Irish Times, i familiari erano al suo fianco in ospedale durante le ultime ore di vita.

La notizia della morte ha suscitato commozione anche nel suo ultimo avversario, Gary Cully, che ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato su Instagram. «Che personaggio e gentiluomo», ha scritto il pugile. «Tra noi non c'è mai stato altro che amore, campione. Faccio fatica a credere di scrivere queste parole, ma RIP, fratello».