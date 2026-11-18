Tre mesi in coma dopo un match: morto il pugile Lee Reeves
Lee Reeves è morto. Il pugile di 31 anni è deceduto dopo aver riportato gravi lesioni alla testa durante l'incontro con Gary Cully.
Lee Reeves è morto. Il pugile di 31 anni è deceduto dopo aver riportato gravi lesioni alla testa durante l'incontro con Gary Cully.
DUBLINO - Tragedia nel mondo della boxe. Il pugile professionista irlandese Lee Reeves è morto all'età di 31 anni, oltre tre mesi dopo aver riportato gravi lesioni alla testa durante un incontro contro Gary Cully. Il peso superleggero era rimasto ricoverato in ospedale da allora.
Il combattimento era stato interrotto per KO al decimo round. In seguito alle gravi lesioni riportate, Reeves era stato sottoposto a un intervento chirurgico e successivamente posto in coma artificiale. Il pugile è deceduto in un ospedale della sua città natale, Limerick, come riferito da diversi media irlandesi.
Secondo le informazioni disponibili, un'infezione avrebbe provocato ulteriori complicazioni nel suo quadro clinico. Stando a quanto riportato dall'Irish Times, i familiari erano al suo fianco in ospedale durante le ultime ore di vita.
La notizia della morte ha suscitato commozione anche nel suo ultimo avversario, Gary Cully, che ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato su Instagram. «Che personaggio e gentiluomo», ha scritto il pugile. «Tra noi non c'è mai stato altro che amore, campione. Faccio fatica a credere di scrivere queste parole, ma RIP, fratello».