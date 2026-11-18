In quei mesi, il tennis è stato il suo principale rifugio. «In campo potevo muovermi, concentrarmi e staccare la spina per qualche ora. Spesso volevo solo essere sul campo da tennis», ha spiegato. Poi un infortunio al ginocchio lo ha costretto a fermarsi, privandolo anche di quel punto di riferimento. Ad aiutarlo sono stati soprattutto la madre, l'allora allenatore Yannik Steinegger e gli psicologi. «Con loro ho potuto capire cosa succedeva dentro di me e imparare a gestirlo». Un percorso difficile, i cui primi risultati concreti sono arrivati all'inizio del 2025. «Oggi mi conosco molto meglio e so di cosa ho bisogno nei momenti difficili».

«Chiedere aiuto non è una debolezza»

La decisione di raccontare pubblicamente la propria storia è maturata nell'arco di diversi mesi. Riedi spiega di non aver cercato attenzione o compassione, ma di aver voluto mostrare che è possibile superare anche i momenti più difficili. Il post ha raccolto numerose reazioni positive, anche da parte di altri tennisti. Non sono però mancati i commenti critici, persino da persone che conosceva. «Trovo particolarmente triste che questo atteggiamento esista ancora riguardo alla salute mentale, soprattutto nello sport». Da qui il messaggio che vuole trasmettere: «Per me non è una debolezza essere sinceri e accettare aiuto. Al contrario, ci vuole coraggio». A chi vive situazioni simili, il tennista consiglia di rivolgersi a professionisti e di non affrontare tutto da solo.