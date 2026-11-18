«Il tennis mi ha salvato la vita»: Leandro Riedi racconta il suo periodo più buio
Dopo aver confessato il tentativo di suicidio il tennista svizzero ora racconta, tra le altre cose, cosa ha vissuto da allora.
Dopo aver confessato il tentativo di suicidio il tennista svizzero ora racconta, tra le altre cose, cosa ha vissuto da allora.
TENNIS - «Il tennis mi ha salvato la vita». Sono parole forti quelle di Leandro Riedi, che in un'intervista a 20 Minuten ha ripercorso il periodo più difficile della sua vita. All'inizio di novembre, il tennista svizzero aveva sorpreso tutti con un post su Instagram, rivelando di aver tentato di togliersi la vita il 21 giugno 2024. «Un giorno che non dimenticherò mai. Il giorno che ha cambiato per sempre la mia vita», aveva scritto. Oggi, a oltre due anni di distanza, Riedi sta meglio e ha scelto di raccontare apertamente la sua esperienza per sensibilizzare sull'importanza della salute mentale.
«Avevo paura persino di uscire di casa»
I primi problemi sono comparsi all'inizio del 2023, con disturbi d'ansia e attacchi di panico che lo hanno accompagnato fino alla fine del 2024. Il periodo più duro è arrivato nell'estate di quell'anno. «Ci sono stati momenti in cui quasi non volevo più uscire di casa, perché la paura era troppo grande. La cosa peggiore era la paura della paura, quella sensazione di non poterla più controllare», ha raccontato. Una sofferenza che faticava a comprendere lui stesso: in apparenza aveva tutto per essere felice, da una carriera nel tennis alla possibilità di viaggiare, fino all'affetto delle persone care. Ma, come ha spiegato, le cose non sono così semplici: «La salute mentale non segue semplicemente una logica. Solo perché qualcuno ha successo o sembra avere tutto, non significa che stia automaticamente bene».
In quei mesi, il tennis è stato il suo principale rifugio. «In campo potevo muovermi, concentrarmi e staccare la spina per qualche ora. Spesso volevo solo essere sul campo da tennis», ha spiegato. Poi un infortunio al ginocchio lo ha costretto a fermarsi, privandolo anche di quel punto di riferimento. Ad aiutarlo sono stati soprattutto la madre, l'allora allenatore Yannik Steinegger e gli psicologi. «Con loro ho potuto capire cosa succedeva dentro di me e imparare a gestirlo». Un percorso difficile, i cui primi risultati concreti sono arrivati all'inizio del 2025. «Oggi mi conosco molto meglio e so di cosa ho bisogno nei momenti difficili».
«Chiedere aiuto non è una debolezza»
La decisione di raccontare pubblicamente la propria storia è maturata nell'arco di diversi mesi. Riedi spiega di non aver cercato attenzione o compassione, ma di aver voluto mostrare che è possibile superare anche i momenti più difficili. Il post ha raccolto numerose reazioni positive, anche da parte di altri tennisti. Non sono però mancati i commenti critici, persino da persone che conosceva. «Trovo particolarmente triste che questo atteggiamento esista ancora riguardo alla salute mentale, soprattutto nello sport». Da qui il messaggio che vuole trasmettere: «Per me non è una debolezza essere sinceri e accettare aiuto. Al contrario, ci vuole coraggio». A chi vive situazioni simili, il tennista consiglia di rivolgersi a professionisti e di non affrontare tutto da solo.
Il ritorno in campo e il sogno della Top 100
Riedi si trova attualmente a Phuket, dove si sta concedendo una pausa prima di riprendere la riabilitazione per l'infortunio al polso sinistro. L'obiettivo è tornare a competere, possibilmente già nelle qualificazioni degli Australian Open 2027, ma senza forzare i tempi. «L'obiettivo più importante è tornare a essere in forma in modo duraturo e finalmente poter giocare una stagione intera». Per il 2027 punta a disputare tra 15 e 20 tornei, dedicando maggiore attenzione ai periodi di recupero. Il sogno, sul lungo termine, resta quello di entrare nella Top 100 mondiale. Ma le sue priorità sono cambiate. «Sono ancora molto ambizioso e voglio vincere», ha assicurato. «Ma oggi so meglio che una sconfitta non significa che tutto sia negativo. La vita è molto più del tennis».
Come chiedere aiuto
I numeri in caso di crisi, consultabili anche online, sono il 147 e il 143. È poi possibile trovare tutte le informazioni utili sul sito «Parlare può salvare». C'è infine il numero di contatto (tutti i giorni, 24 ore su 24) 0848/062062 del Centro di contatto dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC). Nel dubbio, chiedi aiuto.