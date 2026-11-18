Sul fronte degli sponsor resta però ancora una casella da riempire. Con il passaggio di Primeo Energie alla maglia gialla, gli organizzatori devono trovare un nuovo partner per quella del miglior scalatore. «Abbiamo alcuni contatti e speriamo di finalizzarli prima di aprile», ha precisato Chassot. Tra i sostenitori della corsa figura anche Cronos Finance. Primeo Energie sarà inoltre presente sulla maglia del Tour de Romandie femminile, che tornerà nel 2027 dopo la pausa di quest'anno.

Le difficoltà organizzative restano una delle principali sfide per il futuro della manifestazione. «Il ciclismo richiede sempre più logistica e organizzare una corsa World Tour è sempre più complesso», ha sottolineato Chassot, ricordando l'impegno richiesto alle città ospitanti e alle squadre locali. «Il Tour de Romandie è possibile grazie a persone appassionate della loro regione». Per semplificare l'organizzazione e garantire la sicurezza, l'edizione del 2027 si svolgerà prevalentemente su grandi circuiti, con diverse tappe concentrate attorno alle località di partenza e arrivo.