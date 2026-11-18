Tour de Romandie, una boccata d'ossigeno per l'80ª edizione
La competizione ha trovato uno sponsor principale per la sua 80ª edizione, che si terrà dal 27 aprile al 2 maggio 2027. In programma: un giubileo e circuiti attraverso il paese.
La competizione ha trovato uno sponsor principale per la sua 80ª edizione, che si terrà dal 27 aprile al 2 maggio 2027. In programma: un giubileo e circuiti attraverso il paese.
CICLISMO - Una buona notizia per il Tour de Romandie, che si prepara a festeggiare la sua 80ª edizione, in programma dal 27 aprile al 2 maggio 2027. La corsa ciclistica ha trovato un nuovo sponsor principale per la maglia gialla: Primeo Energie, gruppo energetico svizzero con sede a Münchenstein, nel canton Basilea Campagna, attivo anche in Francia. L'azienda sostiene la manifestazione da quattro anni e in passato aveva già legato il proprio nome alla maglia del miglior scalatore.
«L'anno scorso Tadej Pogacar aveva vinto il Tour con una maglia priva di sponsor e non è mai facile riprendere questo ruolo», ha spiegato Richard Chassot, patron della manifestazione, durante una conferenza stampa al Muzoo di La Chaux-de-Fonds. «Il nostro nuovo partner ci offre un po' più di serenità, anche se non risolve tutto. Sono ovviamente felice di mettere il nome di una società elvetica su questa maglia». Chassot ha poi richiamato l'attenzione sui costi crescenti della corsa, che da vent'anni fa parte del circuito World Tour: il budget supera ormai i cinque milioni di franchi all'anno, soprattutto a causa delle spese sempre più elevate per alloggi, sicurezza e logistica.
Sul fronte degli sponsor resta però ancora una casella da riempire. Con il passaggio di Primeo Energie alla maglia gialla, gli organizzatori devono trovare un nuovo partner per quella del miglior scalatore. «Abbiamo alcuni contatti e speriamo di finalizzarli prima di aprile», ha precisato Chassot. Tra i sostenitori della corsa figura anche Cronos Finance. Primeo Energie sarà inoltre presente sulla maglia del Tour de Romandie femminile, che tornerà nel 2027 dopo la pausa di quest'anno.
Le difficoltà organizzative restano una delle principali sfide per il futuro della manifestazione. «Il ciclismo richiede sempre più logistica e organizzare una corsa World Tour è sempre più complesso», ha sottolineato Chassot, ricordando l'impegno richiesto alle città ospitanti e alle squadre locali. «Il Tour de Romandie è possibile grazie a persone appassionate della loro regione». Per semplificare l'organizzazione e garantire la sicurezza, l'edizione del 2027 si svolgerà prevalentemente su grandi circuiti, con diverse tappe concentrate attorno alle località di partenza e arrivo.
Si partirà martedì 27 aprile con il tradizionale prologo di 4,7 chilometri a Yverdon-les-Bains. La prima tappa prevede quattro circuiti attorno a Romont, per un totale di 170 chilometri interamente nel canton Friburgo. Seguirà una frazione di poco superiore ai 170 chilometri, suddivisa in tre circuiti attorno a La Chaux-de-Fonds. La terza tappa sarà invece una cronometro individuale di circa 15 chilometri a Vully-les-Lacs.
Il finale si annuncia particolarmente impegnativo. La quarta tappa prevede tre circuiti attorno a Sierre, per un totale di 140 chilometri e ben 4'000 metri di dislivello. La quinta e ultima frazione, lunga 180 chilometri con 3'500 metri di dislivello, si correrà interamente nel canton Giura, con arrivo a Moutier. Qui, domenica 2 maggio, sarà incoronato il successore di Tadej Pogacar, vincitore dell'ultima edizione della corsa romanda.