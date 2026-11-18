Gli otto convocati:



Thierry Bollin (2000), Schwimmklub Bern

Flavio Bucca (2005), Schwimmclub Uster

Antonio Djakovic (2002), Schwimmclub Uster

Gian-Luca Gartmann (2003), Schwimmclub Uster

Noè Ponti (2001), Schwimmclub Uster / Swiss Aquatics Training Base

Marius Toscan (2002), Schwimmclub Uster / Swiss Aquatics Training Base

Julia Ullmann (2005), Schwimmclub Uster / Arizona State University

Antoine Viquerat (1998), Genève Natation



Ad accompagnare gli otto nuotatori saranno gli allenatori Pablo Kutscher e Massimo Meloni. La delegazione sarà guidata da Markus Buck, responsabile del nuoto d'élite di Swiss Aquatics. L'assistenza medica e fisioterapica sarà affidata alla dottoressa Sibylle Matter-Brügger e alla fisioterapista Nicola Poulsen.

