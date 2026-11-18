Otto svizzeri a Pechino: «Siamo ambiziosi»
Noè Ponti guiderà la delegazione elvetica ai Mondiali di nuoto in vasca corta, in programma a inizio dicembre nella capitale cinese.
PECHINO - La Svizzera si presenterà ai Campionati mondiali di nuoto in vasca corta, in programma dal 1° al 6 dicembre a Pechino, con una delegazione di otto atleti. A guidare la squadra sarà il ticinese Noè Ponti, tre volte campione del mondo, reduce dalle eccellenti prestazioni ai Campionati svizzeri di Losanna. Tra i convocati figurano anche Antoine Viquerat, al debutto iridato con i colori rossocrociati, e i giovani Flavio Bucca e Julia Ullmann, alla loro prima partecipazione a un Mondiale.
Ponti arriverà all'appuntamento cinese in grande forma. Ai recenti Campionati svizzeri in vasca corta di Losanna ha stabilito il record europeo nei 200 metri delfino e la miglior prestazione mondiale dell'anno nei 100 metri. Due risultati che confermano le ambizioni del ticinese in vista della rassegna iridata.
Tra le novità spicca Antoine Viquerat. Lo specialista della rana, che da settembre rappresenta la Svizzera dopo aver cambiato nazionalità sportiva (in precedenza gareggiava per la Francia), disputerà a Pechino il suo primo Mondiale con la nazionale elvetica. A Losanna ha stabilito ben sei record svizzeri, confermandosi un rinforzo prezioso sia nelle gare individuali sia, soprattutto, nella staffetta mista.
Tra gli atleti più esperti figura anche Antonio Djakovic, già protagonista di successi ai Mondiali in vasca corta. Dopo un lungo periodo segnato da problemi di salute, lo specialista dello stile libero è finalmente riuscito a preparare un grande appuntamento internazionale senza particolari intoppi. A fine ottobre ha inoltre stabilito il nuovo record svizzero in vasca corta negli 800 metri stile libero.
Completano la selezione Thierry Bollin, Marius Toscan e Gian-Luca Gartmann, tutti già abituati alle competizioni internazionali. Per Flavio Bucca e Julia Ullmann, invece, la trasferta in Cina segnerà il debutto sulla scena mondiale.
Assente invece Roman Mityukov. Il dorsista ginevrino ha deciso di rinunciare ai Mondiali di Pechino per motivi personali.
Gli otto convocati:
Thierry Bollin (2000), Schwimmklub Bern
Flavio Bucca (2005), Schwimmclub Uster
Antonio Djakovic (2002), Schwimmclub Uster
Gian-Luca Gartmann (2003), Schwimmclub Uster
Noè Ponti (2001), Schwimmclub Uster / Swiss Aquatics Training Base
Marius Toscan (2002), Schwimmclub Uster / Swiss Aquatics Training Base
Julia Ullmann (2005), Schwimmclub Uster / Arizona State University
Antoine Viquerat (1998), Genève Natation
Ad accompagnare gli otto nuotatori saranno gli allenatori Pablo Kutscher e Massimo Meloni. La delegazione sarà guidata da Markus Buck, responsabile del nuoto d'élite di Swiss Aquatics. L'assistenza medica e fisioterapica sarà affidata alla dottoressa Sibylle Matter-Brügger e alla fisioterapista Nicola Poulsen.