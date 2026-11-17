«Non è stato deciso nulla»
Un influencer ha diffuso la notizia di una possibile partenza di Xherdan Shaqiri. Il 35enne ha però preso tempo
Un influencer ha diffuso la notizia di una possibile partenza di Xherdan Shaqiri. Il 35enne ha però preso tempo
BASILEA - Xherdan Shaqiri lascerà il Basilea la prossima estate? Le indiscrezioni su un possibile addio del capitano rossoblù, circolate lunedì sera, hanno suscitato grande agitazione tra i tifosi. A diffondere la notizia era stato l'influencer "Ciaomachsguet", che aveva citato informazioni in suo possesso. È stato lo stesso Shaqiri a intervenire per fare chiarezza.
«Cari tifosi. Le attuali voci su una presunta decisione riguardo al mio futuro sono false», ha scritto il 35enne sul proprio profilo Instagram, smentendo che sia già stata presa una decisione sul suo futuro. «Io e il Basilea siamo ancora in buoni rapporti e faremo una comunicazione non appena qualcosa sarà deciso e definitivo».
Il futuro dell'ex nazionale resta dunque aperto. Nonostante il difficile momento sportivo, l'attaccante ha ribadito il proprio impegno nei confronti della squadra. «Mi diverto ancora molto qui e, insieme alla squadra e allo staff, farò di tutto affinché si torni a risalire sportivamente».
Il messaggio si conclude con un invito ai sostenitori in vista del prossimo impegno casalingo: «Ci vediamo domenica». Il Basilea affronterà infatti il Lucerna domenica alle 16.30 al St. Jakob-Park, in una sfida importante per cercare di interrompere la serie negativa in campionato.
La formazione renana non vince da cinque partite; anche l'arrivo del nuovo allenatore Slavisa Jokanovic non ha finora prodotto la svolta sperata. Sotto la sua guida, l'unico successo è arrivato in Coppa Svizzera, con un 3-0 in trasferta contro lo Stade Nyonnais.