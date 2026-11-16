«Contenta che il Portogallo abbia perso»
«I compagni non lo hanno rispettato».
Dolores Aveiro non ha digerito la fine dell’avventura del figlio con la nazionale portoghese. Ha perfino festeggiato la sconfitta del Portogallo contro la Danimarca.
«I compagni non lo hanno rispettato».
Dolores Aveiro non ha digerito la fine dell’avventura del figlio con la nazionale portoghese. Ha perfino festeggiato la sconfitta del Portogallo contro la Danimarca.
LISBONA - La madre di Cristiano Ronaldo non ha ancora digerito il modo in cui il figlio, oggi 41enne, ha chiuso la sua "storia" con la nazionale portoghese. Dolores Aveiro ha criticato duramente il trattamento riservato al cinque volte Pallone d'oro, ritenendo che meritasse maggiore considerazione, soprattutto da parte dei suoi ex compagni di squadra. Il suo risentimento è tale da averla portata persino a festeggiare la pesante sconfitta del Portogallo contro la Danimarca (1-4) in Nations League.
«L'hanno tradito»
«Certo che Cristiano era triste», ha dichiarato Dolores Aveiro in zona mista, usando parole particolarmente dure. «L'hanno tradito. E anch'io sono triste. Questa sconfitta contro la Danimarca è stata ampiamente meritata. Sono contenta».
La madre dell'ex attaccante di, tra le tante, Manchester United, Real Madrid e Juventus ha soprattutto contestato le modalità dell'omaggio dedicato al figlio. «L'omaggio avrebbe dovuto essere reso in sua presenza, non in sua assenza. Il nostro omaggio avrà luogo qui, allo Sporting. Qui, lo si apprezza per il suo vero valore», ha affermato.
Dolores Aveiro non ha risparmiato nemmeno gli ex compagni di nazionale dell'attuale attaccante dell'Al-Nassr. «Non è stato rispettato».