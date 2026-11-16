Ritorna la solidità difensiva, ritornano i punti

La parola chiave è costanza

Al netto degli infortuni, è proprio questa la qualità che il Lugano deve ritrovare, insieme alla solidità difensiva. Per riuscirci, bisogna eliminare quei blackout che troppo spesso hanno portato i bianconeri a farsi male da soli. Errori individuali e penalità evitabili - ne sa qualcosa Kupari, protagonista di due interventi ingenui che hanno pesato nelle sfide contro Ambrì e Friborgo - hanno vanificato il lavoro della squadra, costandole punti preziosi. Punti che oggi permetterebbero di guardare alla classifica con altri occhi.

Gli esempi, purtroppo, non mancano. Nel derby alla Gottardo Arena, il Lugano conduceva 3-2 al 57', prima di subire il gol del definitivo sorpasso al 59'13". Ad Ajoie era avanti 3-1 al 44', ma ha finito per perdere 5-4. A Langnau, invece, un vantaggio di 3-0 al 42' si è trasformato in una sconfitta per 4-3. E queste sono soltanto le rimonte subite nell'ultimo periodo. A Friborgo, nel pesante 6-1, i bianconeri hanno vissuto un autentico blackout a metà gara, incassando quattro reti in appena 134 secondi.