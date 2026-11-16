Ritorna la solidità difensiva, ritornano i punti
Sei punti nel weekend e una ritrovata solidità difensiva: i bianconeri sembrano aver cambiato marcia. Ma per dare una svolta alla stagione servirà cancellare i blackout e ritrovare i gol degli stranieri.
LUGANO - Due partite nel weekend, una sola rete incassata, sei segnate e, soprattutto, sei punti in cassaforte. Il Lugano sembra aver ritrovato quella compattezza difensiva che aveva caratterizzato buona parte della scorsa stagione. Una base solida da cui ripartire, anche in vista del rientro dei numerosi infortunati. Del resto, una difesa organizzata è fondamentale in qualsiasi sport, a maggior ragione in una disciplina veloce e imprevedibile come l'hockey.
Le due vittorie consecutive conquistate nel weekend - un filotto che mancava dal 18 gennaio, ben 36 partite fa - hanno però un sapore particolare. Sofferta e di misura quella contro il Langnau, decisamente più convincente quella ottenuta a Rapperswil, dove i bianconeri hanno sempre tenuto la partita sotto controllo. Due successi diversi, accomunati dalla stessa speranza, condivisa da squadra e tifosi: che qualcosa, finalmente, si sia sbloccato. Soprattutto nella testa dei giocatori.
La parola chiave è costanza
Al netto degli infortuni, è proprio questa la qualità che il Lugano deve ritrovare, insieme alla solidità difensiva. Per riuscirci, bisogna eliminare quei blackout che troppo spesso hanno portato i bianconeri a farsi male da soli. Errori individuali e penalità evitabili - ne sa qualcosa Kupari, protagonista di due interventi ingenui che hanno pesato nelle sfide contro Ambrì e Friborgo - hanno vanificato il lavoro della squadra, costandole punti preziosi. Punti che oggi permetterebbero di guardare alla classifica con altri occhi.
Gli esempi, purtroppo, non mancano. Nel derby alla Gottardo Arena, il Lugano conduceva 3-2 al 57', prima di subire il gol del definitivo sorpasso al 59'13". Ad Ajoie era avanti 3-1 al 44', ma ha finito per perdere 5-4. A Langnau, invece, un vantaggio di 3-0 al 42' si è trasformato in una sconfitta per 4-3. E queste sono soltanto le rimonte subite nell'ultimo periodo. A Friborgo, nel pesante 6-1, i bianconeri hanno vissuto un autentico blackout a metà gara, incassando quattro reti in appena 134 secondi.
Le reti dei «portatori d'acqua» e quelle che mancano
Dal weekend sono però arrivati anche altri segnali positivi. Oltre alla conferma di un Innala ormai imprescindibile, il Lugano ha trovato gol pesanti dalla terza e dalla quarta linea, decisive sia contro il Langnau sia a Rapperswil. Aleksi Peltonen ha firmato la sua prima doppietta stagionale, Marco Zanetti ha segnato la sua seconda rete e Olsson ha festeggiato il primo gol in maglia bianconera. Segnali incoraggianti, soprattutto in attesa di un contributo più consistente da parte degli stranieri offensivi.
Finora, infatti, l'unico ad aver convinto pienamente è il top scorer Innala. Shore garantisce un contributo affidabile, ma è fermo a due sole reti. Decisamente sotto le aspettative, invece, Lycksell e Sanford, con quest'ultimo che sembra la versione sbiadita del giocatore ammirato nella scorsa stagione. Kupari, nonostante qualche ingenuità di troppo, mostra segnali di ripresa e spunti interessanti, ma fatica ancora a trasformarli in gol e punti.
In questo senso, potrebbe rivelarsi importante la recente scelta di Mitell. Il tecnico sembra infatti intenzionato a puntare su due linee più offensive e altre due maggiormente votate al contenimento, abbandonando l'idea di distribuire le forze in quattro blocchi necessariamente equilibrati. Una soluzione che potrebbe aiutare gli stranieri a ritrovare la via del gol e, soprattutto, dare alla squadra un'identità più precisa.