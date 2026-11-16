Andreeva regina delle WTA Finals a soli 19 anni
Imperiale per tutta la settimana, la russa ha sollevato il prestigioso trofeo sotto il sole di Indian Wells.
INDIAN WELLS - A soli 19 anni, Mirra Andreeva conquista per la prima volta le WTA Finals. La giovane tennista russa ha battuto domenica in finale l'ucraina Elina Svitolina per 7-5 6-3, coronando una stagione eccezionale e chiudendo il torneo senza sconfitte.
La finale si è aperta con un primo set combattuto. Svitolina ha recuperato per due volte un break di svantaggio, mantenendo il risultato in equilibrio fino al 5-5. A quel punto Andreeva ha strappato nuovamente il servizio all'avversaria, conquistando il parziale per 7-5.
Nel secondo set la russa ha preso il controllo dell'incontro. Sul 2-2 ha piazzato il break decisivo, costruendo il vantaggio che le ha permesso di chiudere sul 6-3 e sollevare il prestigioso trofeo.
Per Andreeva è il secondo grande titolo dell'anno dopo il trionfo al Roland-Garros. Al debutto alle WTA Finals, la 19enne ha firmato un percorso perfetto, vincendo tutti gli incontri. Già nella fase a gironi aveva battuto Svitolina in due set. Un successo che da lunedì la porterà al secondo posto della classifica mondiale, alle spalle di Elena Rybakina, campionessa in carica ma assente per infortunio.
Delusione invece per Elina Svitolina, che manca l'appuntamento con il suo secondo titolo alle WTA Finals. L'ucraina, vincitrice nel 2018, era alla sua terza finale nel torneo che chiude la stagione.