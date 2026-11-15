Il Portogallo ha reso omaggio a Ronaldo: cambia il design della maglia numero 7

Il 41enne ha annunciato il ritiro dalla nazionale all'inizio di novembre, dopo 23 anni trascorsi con la maglia del Portogallo. Un'avventura straordinaria, chiusa con 234 presenze e 146 reti, che lo hanno reso il primatista assoluto di presenze con la selezione lusitana. La decisione è arrivata dopo un profondo dissidio con il commissario tecnico Jorge Jesus.

Tra i momenti più importanti della sua carriera in nazionale figurano la conquista del Campionato europeo nel 2016 e i due successi nella Nations League, ottenuti nel 2019 e nel 2025. Trionfi che hanno segnato la storia del calcio portoghese e consolidato l'eredità di Ronaldo, ora celebrata anche attraverso una modifica simbolica alla maglia della nazionale.