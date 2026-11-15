Il Portogallo ha reso omaggio a Ronaldo: cambia il design della maglia numero 7
Il numero di Cristiano Ronaldo è stato nuovamente assegnato, ma la sua maglia, così com’era, non esisterà mai più.
Il numero di Cristiano Ronaldo è stato nuovamente assegnato, ma la sua maglia, così com’era, non esisterà mai più.
LISBONA - Il numero 7 continuerà a essere indossato dai giocatori della nazionale portoghese, ma non sarà mai più esattamente quello di Cristiano Ronaldo. La Federazione calcistica portoghese (FPF) ha infatti deciso di modificare il design della maglia per rendere omaggio al fuoriclasse, che ha recentemente concluso la sua carriera con la selezione lusitana.
«Questa è una possibilità per rendere eterno il significato di un numero così speciale e onorare l'eredità che rappresenta», ha spiegato la federazione in un comunicato. «Da oggi vedremo quindi un altro 7 sulla maglia, ma con la stessa essenza e lo stesso orgoglio. Il precedente numero rimane così come simbolo di una storia che non sarà mai dimenticata».
La modifica vuole dunque garantire che nessun altro calciatore portoghese possa indossare una maglia con il numero 7 identico a quello che ha accompagnato Ronaldo durante la sua lunga carriera internazionale. Un modo per preservare il legame tra il campione e un numero diventato il suo simbolo.
Il 41enne ha annunciato il ritiro dalla nazionale all'inizio di novembre, dopo 23 anni trascorsi con la maglia del Portogallo. Un'avventura straordinaria, chiusa con 234 presenze e 146 reti, che lo hanno reso il primatista assoluto di presenze con la selezione lusitana. La decisione è arrivata dopo un profondo dissidio con il commissario tecnico Jorge Jesus.
Tra i momenti più importanti della sua carriera in nazionale figurano la conquista del Campionato europeo nel 2016 e i due successi nella Nations League, ottenuti nel 2019 e nel 2025. Trionfi che hanno segnato la storia del calcio portoghese e consolidato l'eredità di Ronaldo, ora celebrata anche attraverso una modifica simbolica alla maglia della nazionale.
Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞? https://t.co/UCozRU3t89— Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026