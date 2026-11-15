Pinheiro Braathen danza tra i paletti anche a Levi

Il primo svizzero è Loïc Meillard, ottavo. Il campione mondiale e olimpico ha disputato una manche solida, senza errori evidenti, ma non è riuscito a spingere al massimo. Il suo distacco dal brasiliano supera il secondo. Poco più indietro, al tredicesimo posto, c'è Tanguy Nef, che paga altri trenta centesimi rispetto al compagno di squadra. Per entrambi, comunque, il podio resta alla portata.

Più lontani gli altri elvetici. L'esperto Daniel Yule ha chiuso con un ritardo di 1"66, mentre Matthias Iten ha mancato per un soffio l'ingresso nei primi 30, restando escluso dalla seconda manche. Niente da fare nemmeno per Joel Lütolf, Luca Aerni e Ramon Zenhäusern, anche loro fuori dai qualificati.