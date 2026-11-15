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Pinheiro Braathen danza tra i paletti anche a Levi

Il brasiliano domina la prima manche dello slalom sulla pista finlandese rifilando distacchi importanti a tutti. Meillard è ottavo a oltre un secondo.
Pinheiro Braathen danza tra i paletti anche a Levi
IMAGO
di Adriano De NeriGiornalista
Pinheiro Braathen danza tra i paletti anche a Levi
Il brasiliano domina la prima manche dello slalom sulla pista finlandese rifilando distacchi importanti a tutti. Meillard è ottavo a oltre un secondo.
SPORT: Risultati e classifiche

LEVI - Ha letteralmente danzato tra i paletti, con la leggerezza dei fuoriclasse. A passo di samba, Lucas Pinheiro Braathen - già vincitore del gigante inaugurale di Sölden - ha dominato la prima manche dello slalom di Levi, scavando un solco importante tra sé e gli avversari.

Il francese Clément Noël, primo a scendere sul tracciato finlandese, è secondo, ma paga già 65 centesimi. Alle sue spalle, a sorpresa, l'austriaco Joshua Sturm, autore di un'ottima prova con il pettorale numero 27: è terzo a 84 centesimi, appena uno in meno del norvegese Atle Lie McGrath, quarto. Applausi anche per lo svedese William Hansson, capace di conquistare la quinta posizione pur essendo partito con il pettorale numero 47.

SCI ALPINO
Due svizzeri sul podio, ma a vincere è (ancora) Pinheiro Braathen

Il primo svizzero è Loïc Meillard, ottavo. Il campione mondiale e olimpico ha disputato una manche solida, senza errori evidenti, ma non è riuscito a spingere al massimo. Il suo distacco dal brasiliano supera il secondo. Poco più indietro, al tredicesimo posto, c'è Tanguy Nef, che paga altri trenta centesimi rispetto al compagno di squadra. Per entrambi, comunque, il podio resta alla portata.

Più lontani gli altri elvetici. L'esperto Daniel Yule ha chiuso con un ritardo di 1"66, mentre Matthias Iten ha mancato per un soffio l'ingresso nei primi 30, restando escluso dalla seconda manche. Niente da fare nemmeno per Joel Lütolf, Luca Aerni e Ramon Zenhäusern, anche loro fuori dai qualificati.

Dei 86 atleti al via, 66 hanno raggiunto il traguardo. Tra i venti usciti, però, nessun nome di grido.

La Top 10 della prima manche e gli svizzeri:

1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 52"69
2. Clément Noël (FRA) +0"65
3. Joshua Sturm (AUT) +0"84
4. Atle Lie McGrath (NOR) +0"85
5. William Hansson (SWE) +0"91
6. Paco Rassat (FRA) +0"93
7. Laurie Taylor (GBR) +1"03
8. Loïc Meillard (SUI) +1"08
9. Fabian Ax Swartz (SWE) +1"14
10. Eduard Hallberg (FIN) +1"27

Seguono: 13. Tanguy Nef +1"38, 19. Daniel Yule +1"66.
Fuori dai trenta: Matthias Iten +2"17, Joel Lütolf +2"30, Luca Aerni +2"43, Ramon Zenhäusern +2"73.


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