All-Innala, il Lugano sbanca Rapperswil

Le altre - Nelle altre partite della serata, lo Zurigo, leader incontrastato del campionato, viene rimontato dallo Zugo. Sotto per 2-0 dopo le reti di Weber e Grant, i Tori hanno ribaltato il risultato nel terzo tempo grazie ai punti di Kubalik, Wingerli, Sklenicka e Rohrer. Vittorie casalinghe importanti per Ajoie (6-3 sul Davos) e Langnau (5-2 sul Bienne, con tripletta decisiva del futuro bianconero Allenspach). Successi esterni, invece, per il Berna, impostosi 5-2 sulla pista del Ginevra, e per il Kloten, che ha espugnato Friborgo per 4-2.