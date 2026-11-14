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All-Innala, il Lugano sbanca Rapperswil

I bianconeri confermano il successo ottenuto ieri contro il Langnau e tornano finalmente a vincere due partite di fila. Non accadeva da gennaio.
All-Innala, il Lugano sbanca Rapperswil
Freeshfocus
di Adriano De NeriGiornalista
All-Innala, il Lugano sbanca Rapperswil
I bianconeri confermano il successo ottenuto ieri contro il Langnau e tornano finalmente a vincere due partite di fila. Non accadeva da gennaio.
National League14.11.2026
SC Rapperswil-Jona Lakers
0 - 4
Lugano
HOCKEY: Risultati e classifiche

RAPPERSWIL - Dopo la boccata d'ossigeno contro il Langnau, il Lugano cercava conferme a Rapperswil. E le ha trovate nel migliore dei modi. Privi di Alatalo, squalificato per un intervento con il ginocchio ai danni di André Petersson, e con Mayer tra i pali, i bianconeri hanno dato continuità al successo di ieri, espugnando la St. Galler Kantonalbank Arena con un convincente 4-0. Un risultato tutt'altro che banale: era infatti dal 18 gennaio che il Lugano non riusciva a infilare due vittorie consecutive.

Il primo tempo scorre senza grandi emozioni. Le due squadre si studiano e si controllano, concedendo pochissimo agli avversari. L'unica vera occasione capita sul bastone di Rask, che approfitta di un errore della difesa bianconera ma non riesce a superare Mayer, preferito per l'occasione a Schlegel. Nel finale il Lugano beneficia di una superiorità numerica, ma i tentativi di Innala e Sanford non bastano a sbloccare il risultato. Poco prima della penalità inflitta a Capaul, un altro infortunio sembra complicare i piani di Mitell: dopo un contrasto, Dahlström lascia momentaneamente il ghiaccio dolorante. Per fortuna del difensore svedese, si tratta soltanto di una botta in una zona delicata: il suo rientro nel secondo periodo fuga ogni preoccupazione.

La partita cambia volto nella frazione centrale. Si comincia con un'altra penalità contro il Rapperswil, ma il power play bianconero continua a non funzionare, nonostante una bella incursione di Innala neutralizzata da Nyffeler. Il Lugano insiste anche a parità numerica e trova il meritato vantaggio grazie a Olsson, che firma la sua prima rete in maglia bianconera deviando il disco al termine di un'azione insistita di Marco Zanetti. Passa appena un minuto e mezzo e arriva il raddoppio: stavolta a colpire è la quarta linea, con Aleksi Peltonen che premia la caparbietà dei compagni e festeggia il suo primo gol stagionale.

Il micidiale uno-due mette in ginocchio i sangallesi, incapaci di reagire. A chiudere virtualmente i conti ci pensa Innala, il più brillante tra i bianconeri, e non soltanto per il casco giallo che lo contraddistingue. L'attaccante finlandese si accentra e fulmina un Nyffeler tutt'altro che impeccabile nell'occasione. Tre reti in un secondo tempo praticamente perfetto, con cui il Lugano mette una seria ipoteca sulla vittoria.

Memore delle tante partite perse dopo essersi fatto rimontare, il Lugano affronta il terzo periodo senza distrazioni. I bianconeri restano concentrati e trovano anche la quarta rete in power play con Lycksell. L'esultanza, però, dura poco: dopo la revisione, il gol viene giustamente annullato per una netta interferenza di Morini su Nyffeler.

Poco male, perché il Rapperswil non riesce praticamente mai a impensierire Mayer, nemmeno nell'ultimo assalto in 6 contro 4, con Morini fuori per il Lugano. A chiudere definitivamente i conti è Aleksi Peltonen, che firma il 4-0 a porta vuota. Mayer può così festeggiare il suo primo shutout in maglia bianconera. Il Lugano conquista un altro successo pesante, il secondo consecutivo, e soprattutto ritrova quella solidità che dovrà cercare di confermare nelle prossime settimane.

RAPPERSWIL - LUGANO 0-4 (0-0, 0-3, 0-1)

Reti: 24'14" Olsson (M. Zanetti) 0-1; 25'49" A. Peltonen (Aebischer, Morini) 0-2; 30'47" Innala (Fazzini, B. Zanetti) 0-3; A. Peltonen (4c6!) 0-4.

RAPPERSWIL - Nyffeler; Larsson, Ustinkov; Fritz, Rask, Jensen; Pilut, Capaul; Herzog, Albrecht, Labanc; Dufner, Jelovac; Wetter, Dünner, Lammer; Maier, Bisig; Segafredo, Hornecker, Hofer.

LUGANO - Mayer; Dahlström, Aebischer; Innala, Shore, Fazzini; Müller, B. Zanetti; Lycksell, Sanford, Kupari; Maurer, E. Togni; Olsson, Tanner, M. Zanetti; Cjunskis; A. Peltonen, Morini, Henry; Besanidis.

Penalità: Rapperswil 4x2' - Lugano 3x2'

St. Galler Kantonalbank Arena, 4'828 spettatori. Arbitri: Dipietro - Tscherrig / Schlegel - Meusy

Le altre - Nelle altre partite della serata, lo Zurigo, leader incontrastato del campionato, viene rimontato dallo Zugo. Sotto per 2-0 dopo le reti di Weber e Grant, i Tori hanno ribaltato il risultato nel terzo tempo grazie ai punti di Kubalik, Wingerli, Sklenicka e Rohrer. Vittorie casalinghe importanti per Ajoie (6-3 sul Davos) e Langnau (5-2 sul Bienne, con tripletta decisiva del futuro bianconero Allenspach). Successi esterni, invece, per il Berna, impostosi 5-2 sulla pista del Ginevra, e per il Kloten, che ha espugnato Friborgo per 4-2.

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo2049182814536
2Berna203612858544
3Ambrì193311858571
4Ginevra20321195160-9
5Langnau21321011726012
6Zugo1531105543420
7Friborgo2028911625210
8Ajoie202810106467-3
9Lugano21289126466-2
10Davos21279125262-10
11Lausanne HC20269115969-10
12Bienne20247136269-7
13SC Rapperswil-Jona Lakers21227145574-19
14EHC Kloten20217134871-23
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 14.11.2026 23:10
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